Maxim Van Gils bekroont zijn uitstekend voorjaar met eerste WorldTour-zege in Frankfurt

Maxim Van Gils heeft met Eschborn-Frankfurt zijn eerste WorldTour-zege in zijn nog jonge carrière behaald. De kopman van Lotto-Dstny was verrassend de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Hij troefde Alex Aranburu (Movistar) en Riley Sheehan (Israel-PremierTech) af op de streep.

Christen reed voor wat hij waard was en hield het peloton lang op tien seconden, maar op 2 kilometer van de streep was hij eraan voor de moeite. Het uitgedunde peloton kon zich opmaken voor een sprint in de straten van Frankfurt.



Geen enkel team kon een echte trein op de rails zetten. Thibau Nys leek zich goed te positioneren, maar werd in de laatste hectometers weggedrumd. In de sprint ging Alex Aranburu krachtig aan, maar als een duivel uit een doosje snelde Maxim Van Gils de Spanjaard nog voorbij.



Onze landgenoot pakt na zijn uitstekende voorjaar - met een 3e plaats in de Strade en in de Waalse Pijl en een 4e plek in Luik - nu ook zijn eerste zege in de WorldTour. Het is de vierde overwinning in zijn nog jonge carrière.