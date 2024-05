Beloont Belgische estafetteproject zich dit weekend met 5 olympische tickets? "Schat die kans stiekem hoog in"

do 2 mei 2024 17:09

Het weekend van de waarheid voor de Belgische estafetteploegen. In de Bahama's proberen vijf teams zich te plaatsen voor de Olympische Spelen via de World Relays. Wat mogen we verwachten van de races vol spannende stokwissels die moeten eindigen in Parijs? Sporza Daily vraagt het aan de hoofdrolspelers.

Een plek in de top 14. Dat is hét voornaamste doel van de Belgian Tornados, Cheetahs, Mixed Relay, Falcons en Rockets. Want dan gaat een droom in vervulling: de Olympische Spelen.

Voor de Tornados - met indoor wereldkampioen Alexander Doom - lijkt het een evidentie te worden in de Bahama's. Maar hoe zit het met de jongere estafetteprojecten?

"Die projecten leven enorm", zegt ervaringsdeskundige Cédric Van Branteghem, tegenwoordig CEO van het BOIC. "Ik hoop dat ze allemaal naar de Spelen mogen, al hebben de 4x100-ploegen minder ervaring. Het is zeker niet onmogelijk."

Een voorspelling die klopt volgens Falcons-coach Lieve Van Mechelen? "Ik vind dat de ploegen op 400 meter certitudes zijn. De Falcons en de Rockets kunnen alleen maar bonussen grijpen. Vanzelfsprekend wordt het niet om door te stoten."

Want op de korte sprintnummers zijn de eerste bouwstenen slechts 2 jaar geleden gelegd.

"Als wij naar de Spelen gaan, mag je gerust spreken van een unieke prestatie. Maar ik schat die kansen toch stiekem goed in."

We hebben net het Belgische record aangescherpt, maar we verwachten nog een pak beter. Coach Belgian Falcons

De knalprestie in Peking 2008 was de grondlegger van de toekomst in de 4x400 meter. Sinds de individuele groei van Rani Rosius en Kobe Vleminckx zijn de Belgen ook gaan geloven in het sprintverhaal.

"Belangrijk daarbij is het feit dat er heel hard gewerkt wordt", vertelt Van Branteghem. "De Amerikanen hebben misschien wel een tiental intrinsiek snellere lopers, maar hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dat terwijl wij samen trainen op stokwissels: daar maken wij het verschil."

De opofferingen zijn dan ook heel groot. Naast een fulltimejob, combineren ze talloze reizen met trainingen om toch maar het team voorop te zetten. Dat verdient een beloning in de Bahama's, toch?

Het Belgisch record werd alvast aangescherpt tot 38"68. Al zal dat niet volstaan voor de top 14. "Maar we verwachten nog een pak beter", verzekert coach Van Mechelen. "Met een perfecte race - en stokwissel, waar we zo hard op trainden - kunnen we naar 38"3. Dan zeggen de statistieken dat we erbij moeten zijn." Maar goed, op papier wordt een ticket niet bemachtigd. Dus wordt het vol spanning afwachten tot het startschot. Twee, drie of vijf ploegen naar de Spelen? Het antwoord krijgen we komend weekend.

Belgische selecties voor de World Relays