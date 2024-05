Jonas Van de Steene verovert goud op de Wereldbeker G-wielrennen in Oostende

Goud voor Jonas Van de Steene!

Eerste Belg in actie en meteen een gouden medaille! Jonas Van de Steene (klasse MH4) moest vorig jaar nog tevreden zijn met het brons op de tijdrit, nu gaat hij met het goud aan de haal.



Vandaag en morgen komen nog veel Belgen in actie op de tijdrit. Straks weten we ook hoe het onder meer Jean-François Deberg, Tim Celen en Maxime Hordies is vergaan.