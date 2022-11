Eden Hazard over veelbesproken status op het WK: "Trossard verdient ook zijn plek in basis"

Er staan veel vraagtekens bij de naam van Eden Hazard, dus nam de kapitein van de Rode Duivels de tijd om die te beantwoorden. De aanvaller is bij Real Madrid nog steeds op de sukkel, maar begint gemotiveerd aan de WK-voorbereiding: "De drive om me te tonen, is er."

"Ik ben klaar voor het WK", klinkt het bij Eden Hazard tijdens zijn eerste persmoment in de voorbereiding. Volledige wedstrijden komen nog wat te vroeg voor de kapitein bij de Duivels, die belooft steeds zijn beste beentje voor te zetten. "Als basisspeler of als invaller zal ik steeds het beste van mezelf geven. Of ik 5 of 90 minuten speel, maakt me niet uit." Net zoals bij Real, zou Hazard zich kunnen verzoenen met een rol als invaller. Ook hij beseft dat Trossard op dit moment in een betere vorm verkeert. "Trossard verdient ook zijn plek bij de nationale ploeg op basis van zijn prestaties", vindt de dartele aanvaller. "Maar het is aan de coach om dat te beslissen en aan mij om mijn uiterste best te doen."

Ik heb nog steeds de drive om me te tonen. Eden Hazard

"Ik heb nog steeds de drive om me te tonen. Het WK is een grote motivator, de kritiek en twijfels die ik ontvang niet. Ik ken mijn kwaliteiten."



"Op basis van de afgelopen 2 seizoenen verdien ik misschien niet om te spelen, maar op basis van de 15 ervoor wel", klinkt Hazard strijdvaardig. "Ik ben het voetballen niet verleerd op 2 jaar."

Met 31 jaar op de teller, beseft hij dat de klok in het nadeel van zijn voetbalcarrière tikt. "Het is mogelijk dat dit het laatste grote toernooi is voor enkele spelers. Dat motiveert ons zeker om nog eens alles te geven."



"Voor sommigen is het hun 3e WK. We willen steeds beter doen en zijn dan ook razend ambitieus. Een topfavoriet zijn we misschien niet meer, maar op een maand kan er veel gebeuren en wij gaan ervan uit dat we het kunnen winnen."

Faes: "Hoop dat status in Engeland helpt bij Duivels"