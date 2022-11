Vanhaezebrouck en De Coninck fileren Rode Duivels: "Martinez heeft eigen fout al toegegeven"

Het Wintercircus is opgewarmd. Sportweekend trok met drie voetbaldieren naar de WK-basis van Sporza om vooruit te blikken op de hoogmis. Hein Vanhaezebrouck, Wim De Coninck en Filip Joos fileerden er onder meer de verwachtingen rond de Rode Duivels. "Een finale halen wordt moeilijk, want we missen tactische flexibiliteit", oordeelt het panel.

"Is het logisch om te denken dat we de finale kunnen spelen, gezien de kwaliteit in de Belgische selectie?", opent Wim De Coninck de debatten.

De tegenstand is toch niet mis. Ook bij andere grote landen zoals Brazilië, Portugal en Argentinië is de weelde op papier groot. Maken de Rode Duivels een kans? "Vier jaar geleden heeft Kroatië de finale gespeeld in Rusland. Met grote namen? Neen, er stond een ploeg die heel goed wist wat de opdracht was", pikt Hein Vanhaezebrouck in.

Tactische flexibiliteit bij de nationale ploeg is er niet. We spelen altijd hetzelfde. Hein Vanhaezebrouck

Filip Joos volgt zijn collega-analist: "Met een heel sterk middenveld en voor de rest wat minder kwaliteit."



"Dat is een feit", zegt Vanhaezebrouck. "Maar vooral: die ploeg kon veranderen tijdens een wedstrijd. De spelers konden plots hoog druk zetten of heel laag inzakken, dat kunnen wij niet." "Tactische flexibiliteit bij de nationale ploeg is er niet. We spelen altijd hetzelfde. Zelfs geen kleine tactische wijziging stel ik daar vast. Als we druk moeten zetten op het moment dat het moeilijk is, lukt dat niet bij de Duivels." "Met Lukaku en Hazard heb je daar de spelers niet voor", gaat de trainer van KAA Gent voort. "Zorg dan dat je andere jongens kan brengen die dat wel kunnen."



Amadou Onana als tactische joker

Dan rijst de vraag welke andere jongens bondscoach Roberto Martinez in de strijd moet gooien. Amadou Onana is een naam die op het puntje van de tong ligt bij onze analisten.

Vanhaezebrouck is grote fan van de jonge middenvelder. "Voor mij is het duidelijk: Onana kan niet meer uit de basiself. Hij heeft power, présence, duelkracht en komt ook voor doel. Hij is fysiek heel sterk. Je hebt dat nodig."



Amadou Onana brengt fysieke duelkracht bij de Rode Duivels.