Van ongeschikt voor sport tot afgewezen door derdeklassers: dit zijn de Rode Duivels van de veerkracht

Wout Faes: geen minuut bij Anderlecht

Bij Wout Faes leek het een kwestie van tijd vooraleer dat moment er zou komen. De verdediger stond op Neerpede bekend als supertalent - in het rijtje met Kompany, Tielemans en Lukaku zelfs. Met paars-wit haalde hij twee keer de Final Four van de gerenommeerde Youth League, de Belgische U17 leidde hij naar WK-brons.

Zot geld? Bij de sprookjesclub zal iedereen bevestigen dat Faes elke euro waard is. Met zijn duelkracht en voetballend vermogen loodst hij Leicester mee uit de kelder van het klassement. In Engelse media noemen ze de Rode Duivel "misschien zelfs de transfer van het seizoen".

Arthur Theate: afgewezen door derdeklassers

Papa Jean-Michel en makelaar Patrick De Vlamynck zochten naar een ploeg waar ze wél in de verdediger geloofden. Makkelijk was die opdracht allerminst - zelfs derdeklassers hapten niet toe.

Amadou Onana: gered door zijn zus

Een profcarrière leek ooit een verre droom.





Amadou Onana - op 12-jarige leeftijd van Senegal naar Brussel verhuisd - behoorde in de jeugdreeksen nooit tot de absolute toptalenten.



Oké, hij speelde twee jaar bij Anderlecht, maar in tegenstelling tot jongens als Jérémy Doku en Yari Verschaeren trainde hij niet op Neerpede. Wel bij de provinciale selectie. Onana trok dan maar naar Zulte Waregem, maar daar belandde hij zelfs regelmatig op de bank.



"Ik dacht dat mijn kans gepasseerd was", vertelde de middenvelder ooit.



Al was er toch één iemand die nog in Onana geloofde: zijn "gouden zus" Mélissa. Die stond wekelijks langs het veld met een camera in de aanslag. Urenlang maakte ze beelden van haar jongere broertje Amadou. Om die vervolgens via alle mogelijke kanalen naar clubs te verspreiden. In de hoop dat hij ergens een kans zou krijgen. "Daar ben ik ze tot vandaag dankbaar voor", benadrukt Onana in ieder interview.



Want door haar kwam de statige middenvelder op de radar van Hoffenheim. Daar waren ze na een test onmiddellijk van zijn kwaliteiten overtuigd.