Vliegt België uit WK in kwartfinales? Volgens computermodel van KU Leuven wel

Wat voorspelt het model?

De groepsfase zou in elk geval geen probleem mogen vormen voor de Rode Duivels, maar de kans dat ze de kwartfinale halen is maar 21%. Portugal zou België dan volgens de berekeningen een halt toeroepen in de kwartfinales.

De kans dat België zich voor het eerst tot wereldkampioen kroont, is uiteindelijk slechts 6%. Als Kevin De Bruyne zou uitvallen met een blessure, daalt de kans op eindwinst voor de Belgen nog eens tot 5,7% .

De Belgische supporters hoeven evenwel nog niet te wanhopen: ook op het WK in 2018 hadden de Rode Duivels er volgens het model in de kwartfinale uit moeten liggen tegen Brazilië. Toen verstomden de Belgen ook heel de voetbalwereld met hun wereldprestatie.

Brazilië maakt nu het meeste kans om het toernooi te winnen met 21%, gevolgd door Spanje met 17% en Argentinië met 11%. De huidige wereldkampioen Frankrijk strandt op een vierde plaats met 9%.

Het is misschien ook belangrijk om te noteren voor onze Belgen dat Canada wel eens de "dark horse" zou kunnen zijn volgens de wetenschappers. Waar onze gouden generatie op z'n einde loopt, is die van Canada nog maar net aangevat met jonge, talentvolle spelers zoals Alphonso Davies, Jonathan David en Tajon Buchanan.