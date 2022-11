WK-selectie van Snelders: erkenning voor Genkenaar, een laatste kans en Bruggeling in defensie

Deze week donderdag maakt Roberto Martinez zijn definitieve selectie voor het WK in Qatar bekend. Om de bondscoach wat inspiratie te geven, lieten wij enkele voetbalanalisten dezelfde denkoefening maken. Dit is de Jupiler Pro League-getinte keuze van Eddy Snelders. "Ik zou Mertens die laatste kans toch gunnen."

Eddy Snelders gaat wél voor Dries Mertens.

Een Bruggeling in de defensie

In doel staan weinig verrassingen bij Eddy Snelders. "Met Courtois, Mignolet en Casteels hebben we weelde tussen de palen." Ook achterin gaat de analist voor zekerheden. "Vertonghen en Alderweireld zijn garanties. Theate en Faes zijn de mannen van de toekomst. Die moeten ook zeker mee op dat vliegtuig. Beiden vertonen een mooie groeicurve momenteel."

Theate en Faes zijn de mannen van de toekomst Eddy Snelders

Als laatste rasechte centrale verdediger liggen Debast en Mechele in de weegschaal van Snelders. "Het talent van Debast is onmiskenbaar. Maar de voorbije interlandperiode maakte hij pas zijn debuut als Rode Duivel. In die twee wedstrijden maakte hij telkens een foutje."

"Met Mechele heb je dan toch meer zekerheid. In de Champions League acteerde hij op een zeer hoog niveau, en met Mechele heb je toch wat meer ervaring in je selectie. Zijn ingesteldheid bij de Rode Duivels is - ondanks wat minder speelminuten - ook steeds voorbeeldig geweest." Tot slot rekent ook Snelders Leander Dendoncker bij zijn verdedigers. "Zijn polyvalentie kan altijd van pas komen. Dendoncker heeft bewezen dat hij perfect mee kan draaien in het middenveld én de defensie van de Belgen. Dat is een serieuze troef."

Een Genkenaar op het middenveld

Net zoals zijn collega-analist Gert Verheyen heeft Snelders een plaatsje voor Bryan Heynen gereserveerd in zijn selectie voor het WK. De kapitein van Genk krijgt het gezelschap van Witsel, Tielemans, Onana en JPL-collega Vanaken. "Hij is al jaren het boegbeeld van Genk, maar telkens wordt hij overgeslagen. Hij heeft nochtans een staat van dienst waar anderen in de selectie jaloers op zijn. Al seizoenen lang acteert hij op een zeer hoog niveau. Ik heb ook het gevoel dat hij jaar na jaar beter wordt. Met dit seizoen als summum." "Daarnaast is Heynen ook multi-inzetbaar op het middenveld, kan controlerend of box-to-box spelen en heeft ook nog eens scorend vermogen. In mijn ogen heeft hij absoluut het recht om in die kern aanwezig te zijn."

Heynen zit dit JPL-seizoen al aan 6 doelpunten.

Geen Roméo Lavia als surprise van de chef dus, dus. "Hij heeft zich in het begin van dit seizoen wel getoond, maar die blessure heeft hem te lang van het veld gehouden. Daarom vind ik het - net zoals bij Debast - nog wat te vroeg voor hem."

Als wingbacks neemt Snelders het gekende kwartet mee: Castagne, Meunier, Thorgan Hazard en Carrasco. "Met die vier kan je onderling zeer gemakkelijk afwisselen, ze kunnen allemaal die flank bestrijken."

Een laatste kans in de aanval

Over naar de aanval. Daar zet Snelders prompt Lukaku, Trossard, Eden Hazard, Batshuayi en De Ketelaere op zijn blad. Toch blijven er nog twee twistpunten over om de laatste plekjes in de selectie op te vullen. 1. Origi of Openda? "Oké, Openda heeft onlangs een hattrick gemaakt, maar dat was als invaller. Ook hij heeft het moeilijk om zich in Frankrijk als een basisspeler op te werpen. Hij heeft het - ook in de jeugdreeksen van de Duivels - nog te moeilijk om een constante in zijn niveau te leggen." "Ik ga dus voor Origi. Dat hij als invaller het verschil kan maken, heeft hij al meermaals laten zien. Daarnaast lijkt het erop dat hij op grote momenten toch steeds kan verrassen. Denk maar eens terug aan het WK in Brazilië. Hij was toen de verrassing."