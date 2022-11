Martinez: "Als Lukaku niet 1 van de 3 groepsmatchen kan spelen, selecteer ik hem niet voor WK"

Lukaku is eind oktober hervallen in het hamstringletsel dat hem net twee maanden van het veld hield. De man van 68 goals in 102 interlands bleef aan de kant tegen Bayern (1/11) en Juventus (6/11).



"Hij is in de handen van de dokters", legt Martinez uit aan de gerespecteerde Franse sportkrant. "Maar we kennen deze situatie, we hebben de ervaring met Vincent Kompany voor het WK 2018 in Rusland. Die blesseerde zich toen ook net voor we de selectie zouden bekendmaken."





"De situatie is gelijkaardig. De beslissing die we donderdag zullen nemen, vlak voor de bekendmaking van de lijst van 26 WK-spelers, heeft betrekking op de drie matchen van de eerste ronde", stelt Martinez. Op 23 november speelt België tegen Canada, op 27 november tegen Marokko, op 1 december tegen Kroatië.



"Als hij klaar is om mee te doen aan een van die drie groepswedstrijden, is hij een speler die we in ons team nodig hebben. Als hij niet kan meedoen, zal hij niet geselecteerd worden."