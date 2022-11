Lieven Maesschalck: "Romelu Lukaku is mentaal sterk genoeg om het een plaats te geven"

Ook de medische staf is uitstekend op de hoogte van alle pijntjes en kwaaltjes links en rechts. "Met de clubs hebben we tijdens het jaar een hele goeie samenwerking. We communiceren met hen over de statussen en onderzoeken."

"Of het nu extra druk is? De spelers zijn vooral nog bezig met hun clubs", nuanceert Maesschalck bij een bezoek van onze reporter. "De spelers weten perfect waar ze voor staan."

In de praktijk van Lieven Maesschalck komen sowieso heel wat topsporters over de vloer, maar enkele weken voor de start van het WK in Qatar is er natuurlijk extra aandacht voor de Belgische voetballers.

De onderzoeken zijn vandaag begonnen en dan zien we wel wat de prognose is. Dan wordt er beslist of hij in België blijft of niet.

Met Inter was er de voorbije dagen ook weer veel overleg over Romelu Lukaku. Zal de spits in Antwerpen revalideren tot de start van het WK?

Voor Lukaku moet de fysieke terugslag ook een mentale domper zijn. "Romelu heeft veel ervaring en kan hier mee omgaan. We hebben ook al de cases van Axel Witsel voor het EK en Vincent Kompany voor het WK gehad."

"Het is dus niet de eerste keer en Romelu is mentaal sterk genoeg om het een plaats te geven."

"Of hij de eerste WK-match (23 november) haalt? Vandaag kan ik daar nog geen uitspraak over doen. We moeten de onderzoeken afwachten. Ik moet op de vlakte blijven, ja."