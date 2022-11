Rode Duivels LIVE - Vanaken: "Elke match is anders, misschien spelen we woensdag wel de perfecte match?"

clock 17:29 17 uur 29. De training van vandaag stond in teken van herstel (Beelden RBFA). De training van vandaag stond in teken van herstel (Beelden RBFA)

clock 15:44 15 uur 44. Elke match is anders. Misschien spelen we woensdag de perfecte match waarin niets foutloopt. Gisteren waren er enkele wijzigingen in het systeem, die niet altijd juist uitgevoerd zijn. Dan klopt het plannetje niet. Communicatie en het plan volgen zijn de sleutelwoorden. Hans Vanaken.

clock 15:38 15 uur 38. Vanaken: "Mijn status binnen de ploeg is wel veranderd" Vanaken startte gisteren in de basis. Is zijn belang binnen de ploeg toegenomen? "Het is wel zo dat ik na het EK veel gespeeld heb en enkele keer beslissend ben kunnen zijn", zegt hij. "Ik heb aan de coach en aan de ploeg getoond dat ik iets voor hen kan betekenen. Mijn status is dus enigszins wel veranderd.

clock 15:36 15 uur 36. Ik was blij dat ik mocht starten. Omdat de concurrentie zo groot is, wil je elk moment aangrijpen om je te tonen. De ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar ik zal er staan wanneer het team me nodig heeft. Hans Vanaken.

clock 15:35 15 uur 35. Of er minder vertrouwen is dan anders? Dat denk ik niet. Deze groep is al lang samen, we kennen de principes van de coach. Dat kan alleen maar een voordeel zijn. Het is wel een rare situatie, omdat de wedstrijden er al zo snel aankomen. Hans Vanaken.

clock 15:34 15 uur 34. "We hebben gisteren te weinig gecreëerd", trapt Vanaken een open deur in. "We hadden veel balbezit, maar in de laatste zone was er te weinig rendement. We kunnen wel veel zaken meenemen uit die wedstrijd.



clock 15:33 15 uur 33. Hans Vanaken aan het woord Ondertussen vult Hans Vanaken de lege stoel van Timothy Castagne.

clock 15:32 15 uur 32. Ik verkies om rechts te spelen, maar ik kan op beide flanken staan. Voor mij is het eender waar ik speel, de keuze is aan de coach. Timothy Castagne.

clock 15:30 15 uur 30. Castagne op zijn hoede voor Davies en David "Ik ken het Canadese team ondertussen wel goed", blikt Castagne vooruit naar de wedstrijd van komende woensdag. "We proberen ons te informeren, dat is belangrijk. Ze deden het uitstekend, we kunnen die wedstrijd niet licht opnemen." "Als wij ons spel spelen, denk ik wel dat we zullen winnen", klinkt het vol vertrouwen, "maar we mogen niet in een val trappen. Davies en David zijn erg gevaarlijke spelers."



clock 15:27 15 uur 27. Ik ben veel veranderd sinds mijn passage in Italië. Op tactisch vlak heb ik er veel geleerd. Ook bij de nationale ploeg leerde ik veel, net zoals nu in Engeland. Intensiteit, duels, fysieke vereisten ... Timothy Castagne.

clock 15:25 15 uur 25. Ik reis liever niet te veel, liefst eenmaal per vier of vijf dagen. Dat we nu in het resort in Qatar zitten bespaart ons reistijd, we kunnen de bus nemen. We zitten hier goed. Timothy Castagne.

clock 15:23 15 uur 23. Castagne wijst op de gebrekkige communicatie gisteren tegen Egypte als een van de redenen voor de wanprestatie. "We moeten meer spreken tijdens de wedstrijd, de communicatie liet soms te wensen over. Als enkele spelers niet voldoende spreken wordt het moeilijk."

clock 15:22 15 uur 22. We hebben niet te veel naar de commentaren gekeken. Het belangrijke is om de paar dingen bij te sturen waar we problemen ondervonden. Dat zal wel loslopen tijdens het toernooi. Het is belangrijk dat we goed van start gaan. Timothy Castagne.