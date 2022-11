"Kansloos voor wereldtitel", "Wanhopig kwetsbaar" & "Bevend België": (inter)nationale pers is kritisch voor Rode Duivels

Ook bij onze noorderburen hebben de Rode Duivels niet meteen indruk gemaakt. "Canada laat zien dat België kansloos is voor de wereldtitel", kopt Voetbal International.

"Als ze zo zouden blijven voetballen, kunnen ze beter naar huis gaan. Het druk zetten was niet goed, het verdedigen gebeurde labbekakkerig, de passing was slordig en de intensiteit ontbrak volledig. Met wat meer geluk bij Canada stond het na 45 minuten spelen al 0-3."

"Canada legde bijna 90 minuten lang de pijnpunten van een verouderde gouden generatie bloot", gaat de voetbalwebsite voort in zijn analyse. "Eden Hazard is al jaren geen schim meer van de vlinderachtige dribbelaar die het verschil maakt, bondscoach Roberto Martinez kan niet anders dan concluderen dat Leandro Trossard een betere optie is. Het team heeft energie, intensiteit en dynamiek nodig, Hazard voetbalt in de veteranencompetitie."

"Het duel met Canada zal een enorme wake-upcall zijn, maar eigenlijk is dat veel te laat. De Canadezen hebben laten zien dat België kansloos is voor de wereldtitel."