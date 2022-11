Ondermaatse Duivels overleven Canadese storm en openen WK met winst

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Geen valse, maar ook geen overtuigende start van de Rode Duivels op dit WK. Ze pakken wel drie gouden punten in hun eerste groepswedstrijd tegen Canada, dankzij een treffer Batshuayi kort voor de rust. Courtois hield België in de openingsfase overeind met een cruciale penaltyredding. Na de rust slaagde Canada er niet meer in om het felle spel van de eerste helft te herhalen. . Einde Geen valse, maar ook geen overtuigende start van de Rode Duivels op dit WK. Ze pakken wel drie gouden punten in hun eerste groepswedstrijd tegen Canada, dankzij een treffer Batshuayi kort voor de rust. Courtois hield België in de openingsfase overeind met een cruciale penaltyredding. Na de rust slaagde Canada er niet meer in om het felle spel van de eerste helft te herhalen.

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Borjan heeft op die ene poging van Batshuayi na geen bal moeten pakken. België heeft het aanvallend heel mager gedaan. Peter Vandenbempt. Borjan heeft op die ene poging van Batshuayi na geen bal moeten pakken. België heeft het aanvallend heel mager gedaan. Peter Vandenbempt

clock 90' tweede helft, minuut 90. 5 minuten extra. Lukaku kijkt toe vanop de tribune. Ook hij kan toch niet tevreden zijn met deze weinig overtuigende prestatie van de Belgen. De Rode Duivels moeten het nog 5 minuten uitzingen. . 5 minuten extra Lukaku kijkt toe vanop de tribune. Ook hij kan toch niet tevreden zijn met deze weinig overtuigende prestatie van de Belgen. De Rode Duivels moeten het nog 5 minuten uitzingen.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Het blijft een dubbeltje op zijn kant. Peter Vandenbempt. Het blijft een dubbeltje op zijn kant. Peter Vandenbempt

clock 88' tweede helft, minuut 88. Bij Canada zullen ze toch met een zuur gevoel achterblijven als het 1-0 blijft. De Canadezen tekenden in totaal ruim 21 doelpogingen op, tegenover slechts 7 voor de Belgen. . Bij Canada zullen ze toch met een zuur gevoel achterblijven als het 1-0 blijft. De Canadezen tekenden in totaal ruim 21 doelpogingen op, tegenover slechts 7 voor de Belgen.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Larin zorgt even voor onrust. Het blijft toch opletten voor de Belgen. Adekugbe krijgt de bal tot bij Larin en die kan toch weer vrij koppen tussen Alderweireld en Vertonghen. Gelukkig staat zijn vizier niet goed afgesteld. . Larin zorgt even voor onrust Het blijft toch opletten voor de Belgen. Adekugbe krijgt de bal tot bij Larin en die kan toch weer vrij koppen tussen Alderweireld en Vertonghen. Gelukkig staat zijn vizier niet goed afgesteld.

clock 85' tweede helft, minuut 85. De overtreding op Openda levert wel een vrije trap op voor de Belgen. De Bruyne vindt het hoofd van Dendoncker, maar die kan zijn kopbal niet kadreren. . De overtreding op Openda levert wel een vrije trap op voor de Belgen. De Bruyne vindt het hoofd van Dendoncker, maar die kan zijn kopbal niet kadreren.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Stevige fout van Johnston op Openda is slechts geel waard. Stevige fout van Johnston op Openda is slechts geel waard

clock 83' tweede helft, minuut 83. Johnston ontsnapt aan rood. Johnston maait Openda onderuit met een schaarbeweging langs achteren. Hier kan je rood voor geven, maar Sikazwe houdt het bij geel. Bij Canada mogen ze niet mopperen. . Johnston ontsnapt aan rood Johnston maait Openda onderuit met een schaarbeweging langs achteren. Hier kan je rood voor geven, maar Sikazwe houdt het bij geel. Bij Canada mogen ze niet mopperen.

clock 83' Gele kaart voor Alistair Johnston van Canada tijdens tweede helft, minuut 83 yellow card Alistair Johnston Canada

clock 82' tweede helft, minuut 82. De tijd begint stilaan te dringen voor Canada, dat toch op zoek blijft gaan naar die gelijkmaker. . De tijd begint stilaan te dringen voor Canada, dat toch op zoek blijft gaan naar die gelijkmaker.

clock 81' Gele kaart voor Alphonso Davies van Canada tijdens tweede helft, minuut 81 yellow card Alphonso Davies Canada

clock 81' tweede helft, minuut 81. Geel voor Davies. Davies gaat fel door op Trossard. Het komt hem op een gele kaart te staan. . Geel voor Davies Davies gaat fel door op Trossard. Het komt hem op een gele kaart te staan.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Canada, Jonathan Osorio erin, Stephen Eustáquio eruit wissel substitution out Stephen Eustáquio substitution in Jonathan Osorio

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Canada, Liam Millar erin, Tajon Buchanan eruit wissel substitution out Tajon Buchanan substitution in Liam Millar

clock 80' tweede helft, minuut 80. Courtois plukt kopbal van Larin. Courtois plukt kopbal van Larin

clock 80' Courtois blijft foutloos! Canada komt nog eens gevaarlijk opzetten. Johnston schildert de bal op het hoofd van Larin. Die dwingt Courtois tot een knappe redding, al heeft de doelman al voor hetere vuren gestaan. . tweede helft, minuut 80. crucial save Courtois blijft foutloos! Canada komt nog eens gevaarlijk opzetten. Johnston schildert de bal op het hoofd van Larin. Die dwingt Courtois tot een knappe redding, al heeft de doelman al voor hetere vuren gestaan.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij België, Loïs Openda erin, Michy Batshuayi eruit wissel substitution out Michy Batshuayi substitution in Loïs Openda

clock 78' tweede helft, minuut 78. Batshuayi naar de kant. Nog een wissel bij de Belgen. Openda mag het de afgematte Canadese defensie nog wat moeilijk proberen te maken. Voor doelpuntenmaker Batshuayi is de wedstrijd voorbij. . Batshuayi naar de kant Nog een wissel bij de Belgen. Openda mag het de afgematte Canadese defensie nog wat moeilijk proberen te maken. Voor doelpuntenmaker Batshuayi is de wedstrijd voorbij.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Krappe voorsprong. Het felle Canada van de eerste helft heeft flink wat van zijn pluimen verloren na de rust, maar bij een krappe 1-0-voorsprong blijft het toch opletten voor de Rode Duivels. Larin zorgt nog even voor een prangend moment, maar hij mist zijn controle in de zestien. . Krappe voorsprong Het felle Canada van de eerste helft heeft flink wat van zijn pluimen verloren na de rust, maar bij een krappe 1-0-voorsprong blijft het toch opletten voor de Rode Duivels. Larin zorgt nog even voor een prangend moment, maar hij mist zijn controle in de zestien.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Laryea mag na een sterke wedstrijd gaan rusten. Hij wordt bij Canada vervangen door Adekugbe. . Laryea mag na een sterke wedstrijd gaan rusten. Hij wordt bij Canada vervangen door Adekugbe.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Canada, Sam Adekugbe erin, Richie Laryea eruit wissel substitution out Richie Laryea substitution in Sam Adekugbe

clock 70' Hoopgevende statistiek. De voorsprong blijft krap, maar België heeft de statistieken in zijn voordeel. De Rode Duivels verloren geen van de laatste 17 wedstrijden op het WK waarin ze de openingsgoal maakten sinds 28 juni 1986 tegen Frankrijk. . tweede helft, minuut 70. statistics Hoopgevende statistiek De voorsprong blijft krap, maar België heeft de statistieken in zijn voordeel. De Rode Duivels verloren geen van de laatste 17 wedstrijden op het WK waarin ze de openingsgoal maakten sinds 28 juni 1986 tegen Frankrijk.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Knappe Zidane-beweging van Onana. Knappe Zidane-beweging van Onana

clock 69' tweede helft, minuut 69. Opnieuw een mindere pass van De Bruyne, niet zijn eerste deze wedstrijd. Voor de tweede keer in enkele minuten is zijn dieptepass op Batshuayi niet secuur. Dat zijn we niet gewend van de City-vedette. . Opnieuw een mindere pass van De Bruyne, niet zijn eerste deze wedstrijd. Voor de tweede keer in enkele minuten is zijn dieptepass op Batshuayi niet secuur. Dat zijn we niet gewend van de City-vedette.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Batshuayi talmt te lang. Er komt nu toch meer ruimte op de counter voor de Belgen. De Bruyne zet zich goed door op rechts en legt af voor de vrijstaande Batshuayi. Die heeft net te veel tijd nodig, zodat Laryea na een flinke spurt het schot nog kan afblokken. Hier zat meer in. . Batshuayi talmt te lang Er komt nu toch meer ruimte op de counter voor de Belgen. De Bruyne zet zich goed door op rechts en legt af voor de vrijstaande Batshuayi. Die heeft net te veel tijd nodig, zodat Laryea na een flinke spurt het schot nog kan afblokken. Hier zat meer in.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Net niet van Onana en net niet van De Bruyne. Net niet van Onana en net niet van De Bruyne

clock 66' tweede helft, minuut 66. Canada kan niet meer brengen wat het in de eerste helft gebracht heeft. Dat was ook moeilijk te verwachten. Peter Vandenbempt. Canada kan niet meer brengen wat het in de eerste helft gebracht heeft. Dat was ook moeilijk te verwachten. Peter Vandenbempt

clock 64' tweede helft, minuut 64. Een leuk hakje van Trossard bij zijn eerste actie. Een leuk hakje van Trossard bij zijn eerste actie

clock 64' tweede helft, minuut 64. Mooie binnenkomer van Trossard. De eerste actie van Trossard mag er meteen zijn. Hij pakt uit met een fraai hakje, waarna Meunier een hoekschop afdwingt. Die levert niks op. . Mooie binnenkomer van Trossard De eerste actie van Trossard mag er meteen zijn. Hij pakt uit met een fraai hakje, waarna Meunier een hoekschop afdwingt. Die levert niks op.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Een wilde trap van Buchanan gaat over en naast. Het ontbreekt de Canadezen aan efficiëntie. Het is ook allemaal net iets minder vinnig dan in de eerste helft. . Een wilde trap van Buchanan gaat over en naast. Het ontbreekt de Canadezen aan efficiëntie. Het is ook allemaal net iets minder vinnig dan in de eerste helft.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij België, Leandro Trossard erin, Eden Hazard eruit wissel substitution out Eden Hazard substitution in Leandro Trossard

clock 62' tweede helft, minuut 62. Enter Trossard. Daar is de wissel. Hazard geeft de aanvoerdersband door aan Witsel en gaat onder applaus van de Belgische fans naar de kant. Kan Trossard weer wat schwung brengen in het spel van de Rode Duivels? . Enter Trossard Daar is de wissel. Hazard geeft de aanvoerdersband door aan Witsel en gaat onder applaus van de Belgische fans naar de kant. Kan Trossard weer wat schwung brengen in het spel van de Rode Duivels?

clock 61' tweede helft, minuut 61. Trossard staat klaar. Zit de wedstrijd van Eden Hazard er bijna op? Trossard staat in elk geval klaar om in te vallen. Martinez geeft hem nog enkele richtlijnen mee. . Trossard staat klaar Zit de wedstrijd van Eden Hazard er bijna op? Trossard staat in elk geval klaar om in te vallen. Martinez geeft hem nog enkele richtlijnen mee.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Meunier ontsnapt. Meunier moet opletten nu hij al geel achter zijn naam heeft. Hij haalt Buchanan stevig onderuit, maar Sikazwe houdt een tweede gele kaart op zak. . Meunier ontsnapt Meunier moet opletten nu hij al geel achter zijn naam heeft. Hij haalt Buchanan stevig onderuit, maar Sikazwe houdt een tweede gele kaart op zak.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Meunier ontsnapt aan een tweede gele kaart. Meunier ontsnapt aan een tweede gele kaart

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Canada, Ismaël Koné erin, Atiba Hutchinson eruit wissel substitution out Atiba Hutchinson substitution in Ismaël Koné

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Canada, Cyle Larin erin, Junior Hoilett eruit wissel substitution out Junior Hoilett substitution in Cyle Larin

clock 58' tweede helft, minuut 58. Dubbele wissel. Herdman dropt twee frisse krachten in de ploeg bij Canada. Larin en Koné nemen de plaatsen in van Hoilett en veteraan Hutchinson. . Dubbele wissel Herdman dropt twee frisse krachten in de ploeg bij Canada. Larin en Koné nemen de plaatsen in van Hoilett en veteraan Hutchinson.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Geel voor Onana. Na Meunier loopt nu ook Onana tegen een gele kaart aan. Hij maakt net iets te veel misbaar na een duidelijke overtreding op Eustaquio. Onnodig. . Geel voor Onana Na Meunier loopt nu ook Onana tegen een gele kaart aan. Hij maakt net iets te veel misbaar na een duidelijke overtreding op Eustaquio. Onnodig.

clock 56' Gele kaart voor Amadou Onana van België tijdens tweede helft, minuut 56 yellow card Amadou Onana België

clock 56' tweede helft, minuut 56. Canada neemt het initiatief, maar het loopt telkens fout in de beslissende zone. Buchanan zet Vertonghen knap in de wind, de voorzet is vervolgens van mindere kwaliteit. . Canada neemt het initiatief, maar het loopt telkens fout in de beslissende zone. Buchanan zet Vertonghen knap in de wind, de voorzet is vervolgens van mindere kwaliteit.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Net als in de fase die voorafging aan de penalty in de eerste helft krijgt Canada een onterechte hoekschop. Dit keer leidt die evenwel niet tot gevaar. . Net als in de fase die voorafging aan de penalty in de eerste helft krijgt Canada een onterechte hoekschop. Dit keer leidt die evenwel niet tot gevaar.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Geel voor Meunier. Meunier zet zijn elleboog in een luchtduel met Hoilett. Het komt hem meteen op een gele kaart te staan. . Geel voor Meunier Meunier zet zijn elleboog in een luchtduel met Hoilett. Het komt hem meteen op een gele kaart te staan.

clock 54' Gele kaart voor Thomas Meunier van België tijdens tweede helft, minuut 54 yellow card Thomas Meunier België

clock 52' tweede helft, minuut 52. Castagne brengt Courtois bijna in de problemen, maar de doelman redt zich uit de penibele situatie. Toch weer geen overtuigend begin van de Rode Duivels. . Castagne brengt Courtois bijna in de problemen, maar de doelman redt zich uit de penibele situatie. Toch weer geen overtuigend begin van de Rode Duivels.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Toch net iets te veel mindere momenten van De Bruyne, de metronoom van het elftal. Het is niet altijd even zuiver. Peter Vandenbempt. Toch net iets te veel mindere momenten van De Bruyne, de metronoom van het elftal. Het is niet altijd even zuiver. Peter Vandenbempt

clock 50' tweede helft, minuut 50. Eustaqio speelt zich weer in de kijker. Dit keer gaat hij voor eigen succes met een verre knal, maar zijn poging gaat een eind naast. . Eustaqio speelt zich weer in de kijker. Dit keer gaat hij voor eigen succes met een verre knal, maar zijn poging gaat een eind naast.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Weer een bibbermoment, David kopt naast. Weer een bibbermoment, David kopt naast

clock 48' tweede helft, minuut 48. David laat de gelijkmaker liggen. De eerste grote kans is voor Canada. Eustaqio speelt de bal door de benen van De Bruyne en pakt uit met een prima voorzet naar David. Die krijgt een uitgelezen kans op de 1-1, maar kopt slordig naast. . David laat de gelijkmaker liggen De eerste grote kans is voor Canada. Eustaqio speelt de bal door de benen van De Bruyne en pakt uit met een prima voorzet naar David. Die krijgt een uitgelezen kans op de 1-1, maar kopt slordig naast.

clock 48' tweede helft, minuut 48. WK voetbal 2022 BEKIJK: Trouble in paradise? De Bruyne en Alderweireld bekvechten na Belgische goal

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. 2e helft. Twee wissels bij de Rode Duivels voor de start van de tweede helft. Meunier en Onana worden in de ploeg gedropt voor Carrasco en Tielemans. . 2e helft Twee wissels bij de Rode Duivels voor de start van de tweede helft. Meunier en Onana worden in de ploeg gedropt voor Carrasco en Tielemans.

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij België, Thomas Meunier erin, Yannick Carrasco eruit wissel substitution out Yannick Carrasco substitution in Thomas Meunier

clock 20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij België, Amadou Onana erin, Youri Tielemans eruit wissel substitution out Youri Tielemans substitution in Amadou Onana

clock 20:59 rust, 20 uur 59. Meunier warmt zich op. Er zit een wissel aan te komen bij de Rode Duivels. Meunier warmt zich intensief op. . Meunier warmt zich op Er zit een wissel aan te komen bij de Rode Duivels. Meunier warmt zich intensief op.



clock 20:56 Het is (nog) niet de match van Kevin De Bruyne. rust, 20 uur 56. Het is (nog) niet de match van Kevin De Bruyne.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Gelukje voor de Belgen, Buchanan mikt over. Gelukje voor de Belgen, Buchanan mikt over

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. De Rode Duivels gaan met een wel erg gevleide 1-0-voorsprong de rust in. België werd vooral in de openingsfase overlopen door een veel feller Canada en ontsnapte dankzij een penaltyredding van Courtois. Kort voor de rust sloeg Batshuayi ongenadig toe, een sterk Canada bleef verslagen achter. . Rust De Rode Duivels gaan met een wel erg gevleide 1-0-voorsprong de rust in. België werd vooral in de openingsfase overlopen door een veel feller Canada en ontsnapte dankzij een penaltyredding van Courtois. Kort voor de rust sloeg Batshuayi ongenadig toe, een sterk Canada bleef verslagen achter.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Buchanan dicht bij de 1-1! Daar is de reactie van Canada! Laryea brengt de bal laag voor doel en daar troeft Buchanan Dendoncker af. Gelukkig voor de Rode Duivels besluit de Club Brugge-speler in één tijd over. . Buchanan dicht bij de 1-1! Daar is de reactie van Canada! Laryea brengt de bal laag voor doel en daar troeft Buchanan Dendoncker af. Gelukkig voor de Rode Duivels besluit de Club Brugge-speler in één tijd over.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 5 minuten extra. De timing van de Rode Duivels kan niet beter zijn. Canada krijgt nog 5 extra minuten om nog voor de rust langszij te komen. . 5 minuten extra De timing van de Rode Duivels kan niet beter zijn. Canada krijgt nog 5 extra minuten om nog voor de rust langszij te komen.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Batshuayi opent de score! Bingo voor de Rode Duivels! Tegen de gang van het spel in komt België plots op voorsprong. Alderweireld pakt nog maar eens uit met een heerlijke lange bal en Batshuayi maakt het beheerst af. Wat een koude douche voor Canada. . Batshuayi opent de score! Bingo voor de Rode Duivels! Tegen de gang van het spel in komt België plots op voorsprong. Alderweireld pakt nog maar eens uit met een heerlijke lange bal en Batshuayi maakt het beheerst af. Wat een koude douche voor Canada.

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Michy Batshuayi van België. 1, 0. goal België Canada einde 1 0

clock 44' eerste helft, minuut 44. Batshuayi doet het! Geniale pass van Alderweireld en koelbloedige afwerking: 1-0. Batshuayi doet het! Geniale pass van Alderweireld en koelbloedige afwerking: 1-0

clock 41' eerste helft, minuut 41. Kan Canada dit 90 minuten volhouden? De energie die ze in de eerste helft gestoken hebben is ronduit indrukwekkend. Peter Vandenbempt. Kan Canada dit 90 minuten volhouden? De energie die ze in de eerste helft gestoken hebben is ronduit indrukwekkend. Peter Vandenbempt

clock 40' eerste helft, minuut 40. Oef! Geen tweede strafschop voor Canada. Oef! Geen tweede strafschop voor Canada

clock 40' Geen penalty. De penalty check blijft zonder gevolg. . eerste helft, minuut 40. var Geen penalty De penalty check blijft zonder gevolg.

clock 39' Toch penalty? De fase met Laryea wordt dan toch nog eens onder de loep genomen door de VAR. Gaat de bal dan toch nog op de stip? . eerste helft, minuut 39. var Toch penalty? De fase met Laryea wordt dan toch nog eens onder de loep genomen door de VAR. Gaat de bal dan toch nog op de stip?

clock 38' eerste helft, minuut 38. Geen tweede strafschop. Laryea gaat voorbij Witsel in de zestien en gaat dan wel erg makkelijk liggen. Scheidsrechter Sikazwe laat zich niet vangen, het blijft voorlopig bij één penalty voor Canada. . Geen tweede strafschop Laryea gaat voorbij Witsel in de zestien en gaat dan wel erg makkelijk liggen. Scheidsrechter Sikazwe laat zich niet vangen, het blijft voorlopig bij één penalty voor Canada.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Nog 10 minuten reguliere speeltijd in de eerste helft. Tot dusver is het toch Canada dat charmeert met aanvallend spel. De Belgen zijn al een paar keer goed weggekomen. Met dank aan Courtois. . Nog 10 minuten reguliere speeltijd in de eerste helft. Tot dusver is het toch Canada dat charmeert met aanvallend spel. De Belgen zijn al een paar keer goed weggekomen. Met dank aan Courtois.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Afgeweken schot. Een afgeblokt schot van David wordt een makkelijke vangbal voor Courtois. Laryea maakt zich druk omdat hij niet aangespeeld werd, hij stond vrij in de zestien. . Afgeweken schot Een afgeblokt schot van David wordt een makkelijke vangbal voor Courtois. Laryea maakt zich druk omdat hij niet aangespeeld werd, hij stond vrij in de zestien.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Vuisten van Courtois brengen opnieuw redding. Vuisten van Courtois brengen opnieuw redding

clock 30' Courtois staat weer pal. Canada blijft voor de beste kansen zorgen. Nu is het Johnston die vanuit een scherpe hoek uithaalt, pal op de vuisten van Courtois. Voorlopig is de doelman de enige op niveau bij de Belgen. . eerste helft, minuut 30. crucial save Courtois staat weer pal Canada blijft voor de beste kansen zorgen. Nu is het Johnston die vanuit een scherpe hoek uithaalt, pal op de vuisten van Courtois. Voorlopig is de doelman de enige op niveau bij de Belgen.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Het blijft af en toe toch bibberen achteraan bij de Belgen. Laryea zorgt tot twee keer toe voor dreiging op rechts, maar de Belgen komen telkens met de schrik vrij. . Het blijft af en toe toch bibberen achteraan bij de Belgen. Laryea zorgt tot twee keer toe voor dreiging op rechts, maar de Belgen komen telkens met de schrik vrij.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Hutchinson ruim naast. Hutchinson, de ouderdomsdeken bij de Canadezen, waagt zijn kans met een knal van net buiten de zestien. Hij raakt de bal niet goed, het wordt een afzwaaier. . Hutchinson ruim naast Hutchinson, de ouderdomsdeken bij de Canadezen, waagt zijn kans met een knal van net buiten de zestien. Hij raakt de bal niet goed, het wordt een afzwaaier.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Opnieuw een schitterende lange bal van Alderweireld. Castagne is de bestemming, maar Davies kan de bal nog net beroeren en zo mist Castagne zijn controle. De Belgen komen toch iets beter in de wedstrijd. . Opnieuw een schitterende lange bal van Alderweireld. Castagne is de bestemming, maar Davies kan de bal nog net beroeren en zo mist Castagne zijn controle. De Belgen komen toch iets beter in de wedstrijd.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Goeie actie van Hazard, Batshuayi kan niet afwerken. Goeie actie van Hazard, Batshuayi kan niet afwerken

clock 23' eerste helft, minuut 23. Klasseflits van Hazard. Hazard laat nog eens zijn klasse zien. Hij neemt een lange bal van Alderweireld knap mee en zet Johnston in de wind. Het afspelen voor Tielemans is een pak minder goed. De bal landt uiteindelijk toch nog bij Batshuayi aan de tweede paal. Zijn afgeblokte schot levert een corner op, maar die leidt tot niks. . Klasseflits van Hazard Hazard laat nog eens zijn klasse zien. Hij neemt een lange bal van Alderweireld knap mee en zet Johnston in de wind. Het afspelen voor Tielemans is een pak minder goed. De bal landt uiteindelijk toch nog bij Batshuayi aan de tweede paal. Zijn afgeblokte schot levert een corner op, maar die leidt tot niks.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Voor 1 keer ziet Kevin De Bruyne het verkeerd. Voor 1 keer ziet Kevin De Bruyne het verkeerd

clock 19' eerste helft, minuut 19. Foute keuze van De Bruyne. De Canadese storm lijkt even gaan liggen en de Belgen komen er eindelijk eens goed uit. De Bruyne rukt centraal op, maar kiest dan verkeerdelijk voor Carrasco op links. Tielemans had op rechts een boulevard voor zich. Weg kans. . Foute keuze van De Bruyne De Canadese storm lijkt even gaan liggen en de Belgen komen er eindelijk eens goed uit. De Bruyne rukt centraal op, maar kiest dan verkeerdelijk voor Carrasco op links. Tielemans had op rechts een boulevard voor zich. Weg kans.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Canada blijft maar komen. Canada blijft maar komen

clock 17' België in de verdrukking. Een veelzeggend cijfer: in de eerste 15 minuten vond meer dan 43 procent van de actie plaats in het verdedigende derde van België. . eerste helft, minuut 17. statistics België in de verdrukking Een veelzeggend cijfer: in de eerste 15 minuten vond meer dan 43 procent van de actie plaats in het verdedigende derde van België.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Hoilett mikt voorlangs. Opnieuw een dreigende aanval van de Canadezen. Hoilett snijdt de zestien in en kiest dan iets te zelfzuchtig voor het schot. Hij plaats de bal voorlangs. . Hoilett mikt voorlangs Opnieuw een dreigende aanval van de Canadezen. Hoilett snijdt de zestien in en kiest dan iets te zelfzuchtig voor het schot. Hij plaats de bal voorlangs.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Voorlopig houdt Courtois de Duivels recht

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier zit erop en dat was helemaal voor Canada. De Noord-Amerikanen zijn veel feller en maken het de Belgen knap lastig. . Het openingskwartier zit erop en dat was helemaal voor Canada. De Noord-Amerikanen zijn veel feller en maken het de Belgen knap lastig.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Weer spannende fase voor het Duivelse doel. Weer spannende fase voor het Duivelse doel

clock 13' eerste helft, minuut 13. Canada is baas. Canada blijft de gevaarlijkste ploeg, de Belgen worden overlopen. Courtois moet redding brengen op een schot van David, al is er gevlagd voor buitenspel. . Canada is baas Canada blijft de gevaarlijkste ploeg, de Belgen worden overlopen. Courtois moet redding brengen op een schot van David, al is er gevlagd voor buitenspel.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Cruciale redding! Courtois stopt strafschop van Davies! Cruciale redding! Courtois stopt strafschop van Davies!

clock 12' eerste helft, minuut 12. Het wordt wel tijd dat België zich in de wedstrijd voetbalt. Canada is er als een weerlicht aan begonnen. Peter Vandenbempt. Het wordt wel tijd dat België zich in de wedstrijd voetbalt. Canada is er als een weerlicht aan begonnen. Peter Vandenbempt

clock 11' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 11 door Alphonso Davies van Canada. penalty gemist België Canada einde 0 0

clock 10' eerste helft, minuut 10. Courtois redt! Courtois pakt de penalty! Davies trapt te slap en Courtois gaat goed plat. Een vroege achterstand is vermeden! . Courtois redt! Courtois pakt de penalty! Davies trapt te slap en Courtois gaat goed plat. Een vroege achterstand is vermeden!

clock 9' Gele kaart voor Yannick Carrasco van België tijdens eerste helft, minuut 9 yellow card Yannick Carrasco België

clock 9' Penalty! Scheidsrechter Sikazwe moet naar de beelden gaan kijken. Die zijn onverbiddelijk: Carrasco beging hands op het schot van Buchanan. De bal gaat op de stip, Carrasco krijgt bovendien geel. . eerste helft, minuut 9. var Penalty! Scheidsrechter Sikazwe moet naar de beelden gaan kijken. Die zijn onverbiddelijk: Carrasco beging hands op het schot van Buchanan. De bal gaat op de stip, Carrasco krijgt bovendien geel.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Courtois in actie. De hoekschop levert meteen een nieuwe kans op voor Canada. Buchanan haalt uit, maar Courtois weet raad met het afgeweken schot. Buchanan claimt wel meteen een penalty voor hands. . Courtois in actie De hoekschop levert meteen een nieuwe kans op voor Canada. Buchanan haalt uit, maar Courtois weet raad met het afgeweken schot. Buchanan claimt wel meteen een penalty voor hands.

clock 7' eerste helft, minuut 7. David mikt naast. Toch even alle hens aan dek bij de Belgen. Buchanan brengt de bal laag voor doel, maar David kan onder druk van Dendoncker zijn schot niet kadreren. Scheidsrechter Sikazwe kent vreemd genoeg een hoekschop toe. . David mikt naast Toch even alle hens aan dek bij de Belgen. Buchanan brengt de bal laag voor doel, maar David kan onder druk van Dendoncker zijn schot niet kadreren. Scheidsrechter Sikazwe kent vreemd genoeg een hoekschop toe.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Op zich is het geen probleem dat Canada aanvalt, de Belgen kunnen ook goed counteren. Peter Vandenbempt. Op zich is het geen probleem dat Canada aanvalt, de Belgen kunnen ook goed counteren. Peter Vandenbempt