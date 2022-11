Courtois ontevreden: "Als je naar Spanje kijkt... Dát niveau moet je halen om ver te geraken"

Drie gouden punten voor de Rode Duivels in hun openingswedstrijd tegen Canada, maar overtuigend was de prestatie allerminst. Dat beseften ook de spelers zelf.

Thibaut Courtois was de redder in nood voor de Belgen. Met een cruciale redding op de penalty van Alphonso Davies voorkwam hij een vroege achterstand voor de Belgen. "Ik heb het bestudeerd. Hij had zijn laatste 2 penalty’s naar die hoek getrapt. Dan is het logisch dat ik naar daar duik. Het was een goed moment. Als je 0-1 achter komt, zag ik het somber in.”

Ondanks de overwinning blijft Courtois niet blind voor de magere prestatie van de Belgen. "Ik ben heel tevreden met de 3 punten, maar we moeten beter beginnen te spelen. Anders wordt het moeilijk. Als je Spanje ziet spelen… Dat is het niveau dat je moet halen als je ver wil geraken." "We wisten dat Canada moeilijk te bespelen was, maar we hadden de hoge druk van hen niet verwacht. We kwamen er moeilijk uit. We moesten er veel beter uit komen." "Op het EK tegen Italië hadden we hetzelfde probleem. Terwijl we zoveel goeie voetballers hebben die er dan onderuit kunnen voetballen. Als dat lukt, heb je het hele veld voor je." Canada troefde België ook af qua energie en présence. "Die energie hadden wij sinds Roberto bondscoach is nochtans ook. Misschien moeten we die nu opnieuw vinden. Het moet sowieso beter. Een eerste match op een toernooi is altijd wat aanpassen."

Batshuayi: "Verrast dat Canada zo dominant was"

Michy Batshuayi kwam amper in het stuk voor, maar zorgde wel voor de winning goal. "Het doelpunt? Yannick (Carrasco, red.) vroeg een lange bal en ik heb getrapt zonder na te denken. We wisten dat het lastig zou worden vandaag. We hopen dat we verbeteren. We zullen de werkpunten bestuderen om sterker te worden. " Was dit dan niet één van de slechtste prestaties sinds lang? Batshuayi lacht: "We weten dat jullie hier zijn om kritisch te zijn. We zeggen niet dat dit het beste België was, maar we moeten onze lessen trekken uit de negatieve punten." "Ja, het verraste me dat Canada zo dominant was, maar je mag niemand onderschatten. Die drie punten zijn het belangrijkste. Nu moeten we de voeten op de grond houden." "Wat de coach gezegd heeft tijdens de rust? Dat wij het tempo moesten bepalen, maar natuurlijk was hij kwaad. Ja, hij heeft geroepen.”

Hazard: "Nog vooruitgang boeken"