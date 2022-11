De Bruyne en Alderweireld scheppen klaarheid na discussie: "We zijn geen koorknapen hé"

Lag de slappe start misschien aan stress? "Ik kan niet praten voor anderen, maar zelf voelde ik die niet", aldus KDB. "Natuurlijk kwam die wel een beetje in de ploeg toen we het zo moeilijk hadden."

Na afloop verbloemde Kevin De Bruyne de prestatie van de Rode Duivels niet. "Het was niet goed", zag de middenvelder. "Vooral in de eerste helft. We vonden geen ruimte door onze manier van opbouwen, terwijl die er nochtans wel was. Nadat er bijgestuurd was in de rust liep het iets beter."

Kevin had iets, ik was het daar niet mee eens. Nadien hebben we de knoppen snel omgedraaid.

En dan nog de onvermijdelijke vraag: waar ging die stevige woordenwisseling met Toby Alderweireld na de openingsgoal over?

"Voetbalzaken", grijnsde De Bruyne. "Zoals ik eerder zei: er lag meer ruimte dan misschien gezegd werd. Dat was de discussie. We zochten te veel de lange bal, terwijl er weldegelijk ruimte was. Ach, zo een discussie is geen probleem."

Dat vond ook Alderweireld. "Het is goed dat we emotie tonen", aldus de verdediger. "Zoiets laat zien dat we ermee bezig zijn. We moeten niet als koorknapen tegen elkaar doen, hé. Kevin had iets, ik was het daar niet mee eens. Nadien hebben we de knoppen snel omgedraaid."

Bondscoach Roberto Martinez tot slot: "Het zijn leiders die het heft in handen nemen. Zonder leiders houden we niet de nul vandaag. Natuurlijk was er een meningsverschil. Je moet niet altijd over alles akkoord gaan, maar wel je verantwoordelijkheid nemen. Deze spelers trekken zich dat aan."