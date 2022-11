Twee Belgische fans geraakten stadion in met "One Love"-shirt: "Zien wel of we het moeten uittrekken"

Twee Belgische fans slaagden er toch in om met een "One Love"-shirt het stadion binnen te geraken voor België - Canada. Ze poseerden zonder vrees voor de aanwezig fotografen.

Sammy Neyrinck, onze reporter in Qatar, kon Olivier en Jonathan spreken voor de aftrap.

“Momenteel mogen we dit T-shirt nog dragen", klinkt het bij het duo. "We zullen zien of we het moeten uittrekken of niet. Het shirt is enkele weken geleden gemaakt, nog voor de polemiek."

"We zijn heel trots op dit T-shirt, want we hebben enkele homoseksuele en lesbische vrienden. We omarmen hen heel stevig, want ze zijn gek op voetbal. En zoals er geschreven staat op ons shirt: voetbal is van iedereen."

Lang duurde het interview niet, want de security in het stadion greep plots in.