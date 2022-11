De straffe statistieken van talisman Dendoncker: Duivels verloren nog nooit met hem op veld

29 keer trok hij het Belgische shirt al aan bij de hoofdmacht. 18 keer daarvan stond Dendoncker in de basis, 11 keer viel hij in. Vanavond tegen Canada wordt het zijn 19e basisplaats en 30e optreden in totaal.

Maar het belangrijkste: in geen van die 29 voorgaande wedstrijden dropen de Rode Duivels af met een nederlaag. Of het nu als invaller of als basisspeler was, Dendoncker is een soort talisman voor de Belgen.

In het grootste deel van die wedstrijden speelde Dendoncker als verdedigende middenvelder, al nam hij toch ook in een handvol matchen plaats in de verdediging. Net zoals hij vanavond zal doen.