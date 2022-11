Rode Duivels LIVE: Hazard dikker geworden? "Niet waar, mijn gewicht is stabiel"

clock 11:20 11 uur 20. Hazard gepikeerd na vraag over gewicht. Het was een ontspannen en goedgeluimde Eden Hazard die de pers te woord stond tijdens het persmoment. Totdat de Belgische aanvoerder een absurde vraag gesteld kreeg van een Marokkaanse journalist over zijn lichaamsgewicht. "Wij hebben vastgesteld dat je dikker bent geworden", klonk het in het door zijn oortje waar de tolk de vraag herhaalde. "Wil jij daarop reageren?" "Ik kan daar niet meer over zeggen dan dat het niet waar is. Mijn gewicht is stabiel. Ik werk hard", aldus Hazard. Als kers op de taart vroeg de journalist in kwestie na afloop nog een selfie met Hazard, wat door de Real-speler beleefd geweigerd werd. . Hazard gepikeerd na vraag over gewicht Het was een ontspannen en goedgeluimde Eden Hazard die de pers te woord stond tijdens het persmoment. Totdat de Belgische aanvoerder een absurde vraag gesteld kreeg van een Marokkaanse journalist over zijn lichaamsgewicht.

"Wij hebben vastgesteld dat je dikker bent geworden", klonk het in het door zijn oortje waar de tolk de vraag herhaalde. "Wil jij daarop reageren?"

"Ik kan daar niet meer over zeggen dan dat het niet waar is. Mijn gewicht is stabiel. Ik werk hard", aldus Hazard. Als kers op de taart vroeg de journalist in kwestie na afloop nog een selfie met Hazard, wat door de Real-speler beleefd geweigerd werd.

Ik zal persoonlijk tevreden zijn als ik hetzelfde kan spelen als tegen Canada, met misschien iets meer minuten. Eden Hazard.

"Ons team was beter in Rusland, waar we een grotere kans hadden om wereldkampioen te worden", concludeert Eden Hazard nuchter voor speeldag 2. "Maar we hebben nog steeds de kwaliteit om de competitie te winnen. We hebben de beste keeper in de wereld en klasse op het middenveld en in de aanval. Kwaliteit is er genoeg, de winnaarsmentaliteit moet nu volgen."

"Maar we hebben nog steeds de kwaliteit om de competitie te winnen. We hebben de beste keeper in de wereld en klasse op het middenveld en in de aanval. Kwaliteit is er genoeg, de winnaarsmentaliteit moet nu volgen."



Zien we die morgen meteen tegen Marokko?

Na de persconferenties van beide landen is het duidelijk dat Marokko zijn kansen ziet tegen België. Het punt tegen Kroatië geeft de ploeg hoop voor een sterk resultaat tegen de Rode Duivels. België is op zijn hoede voor een enthousiaste tegenstander. Wat kunnen de mannen van Martinez morgen tegen de "flair en individuele kwaliteit" van Marokko?

België is op zijn hoede voor een enthousiaste tegenstander. Wat kunnen de mannen van Martinez morgen tegen de "flair en individuele kwaliteit" van Marokko?

Wat zeker zal zijn: na de match is het sowieso feest in België. Hopelijk is dat het geval in de Marokkaanse gemeenschap. Bondscoach Marokko.

België is met al zijn kwaliteiten duidelijk favoriet. Wij moeten voor de verrassing zorgen. Bondscoach Marokko.

De belangrijkste doelen: punten pakken tegen België en ervoor zorgen dat we niet uitgeschakeld zijn. Er is nog niemand zeker van kwalificatie in onze groep. Wij hebben vertrouwen dat we ons morgen kunnen kwalificeren. Bondscoach Marokko.

We hebben al even goed gedaan als in 2018 door een punt te pakken. Nu willen we meer. We willen ons land trots maken én ons kwalificeren. Bondscoach Marokko.

Mijn spelers hebben een grootste match gespeeld en pakten een punt. Ik hoop dat iedereen 100% fit is voor morgen, al is Mazraoui nog twijfelachtig. Hij heeft nog 24 uur. Morgen moet iedereen hun leven kunnen geven op het veld. Bondscoach Marokko.

We gaan - net zoals tegen Kroatië - ons eigen spel spelen tegen een ervaren België. We willen ze onder druk zetten, net zoals Canada. Al wordt het een volledig andere wedstrijd. Bondscoach Marokko.

"Ik heb een duidelijk mening over spelers hun keuze voor nationale selecties: ze moeten kiezen met hun hart", vertelt Martinez over Zaroury en El Khannouss die voor Marokko kozen. "Je moet begrijpen dat ze hun vaderland willen representeren, ook al zijn ze geboren in België. Het is een teken van respect dat we de spelers de keuze laten. In de toekomst moeten we er een duidelijk plan voor hebben: als je de jeugdreeksen bij België doorloopt, is het doel de Rode Duivels." "In het geval van Zaroury en El Khanouss was er nooit een probleem. Hun overstap werd met veel respect gemaakt."

"Je moet begrijpen dat ze hun vaderland willen representeren, ook al zijn ze geboren in België. Het is een teken van respect dat we de spelers de keuze laten. In de toekomst moeten we er een duidelijk plan voor hebben: als je de jeugdreeksen bij België doorloopt, is het doel de Rode Duivels."

"In het geval van Zaroury en El Khanouss was er nooit een probleem. Hun overstap werd met veel respect gemaakt."

Marokko is een mix van flair en individuele kwaliteit. Ze zijn ook goed georganiseerd én hebben een sterk geloof. Ze geloven in hun kracht. Roberto Martinez.