Martinez komt met voorzichtig goed nieuws: "Lukaku trainde vandaag mee met de groep"

"Romelu heeft vandaag met de groep getraind. Het was een gecontroleerde training en we gaan nu bekijken hoe hij daar op reageert", aldus Martinez.

Tot nu dus, want bondscoach Martinez liet in een exclusief gesprek met Sporza en RTBF weten dat het de goede kant op gaat met de Belgische nummer 9.

Wanneer we Lukaku voor het eerst weer op het veld zullen zien, is nog even afwachten. Aanvankelijk was het doel om de spits speelklaar te krijgen voor de wedstrijd tegen Kroatië, maar de wedstrijd tegen Marokko zou misschien toch nog nipt kunnen gehaald worden.



"Voorlopig weet ik nog niet of hij een wedstrijd kan beginnen", vertelde Martinez daarover. "Dat gaan we de volgende twee dagen weten."