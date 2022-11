Villa Sporza hekelt defensie Duivels: "Maar van Witsel en Tielemans ben ik pas echt geschrokken"

De aftakelende verdediging wordt al een paar jaar onder de loep genomen en dat was in Villa Sporza na België-Canada niet anders. "Het was onvoorstelbaar hoeveel ballen in de defensie breed werden gespeeld", stelt Hein Vanhaezebrouck vast.

"Als je naar de statistieken kijkt, zie je dat ze maar één of twee keer het middenveld hebben ingespeeld. Wij speelden alle ballen in de zones waar Canada de bal wou hebben, terwijl de ruimte juist in het centrum lag."

Is dat dan de druk van een WK? "Druk? Die jongens zijn geen 19 jaar meer, hé."

"Verdedigend waren ze ook gewoon niet goed", concludeert Arnar Vidarsson. "Ik kreeg een flashback naar de match tegen Italië op het EK."

"In de documentaire over die Europese titel van Italië zag je hoe bondscoach Mancini voor de match tegen zijn spelers zei: "De Belgische verdedigers zullen jullie ruimte geven en wijken. Wees rustig en klaar om op doel te schieten." En dat gebeurde ook. Er was geen druk op de bal."

"Anderhalf jaar later zie ik dit jammer genoeg opnieuw gebeuren. En dat is niet enkel de fout van de verdediging, ook van het middenveld. Witsel en Tielemans kregen het niet belopen. De ruimte tussen de verdediging en het middenveld was te groot."