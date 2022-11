Tom Boudeweel: "Veel Rode Duivels waren te laat op de afspraak, ze hebben Martinez in de steek gelaten"

Talisman Dendoncker

Veel dingen die we op voorhand hebben gezegd, zijn ook uitgekomen. Dat heeft wel wat losgemaakt, want ik heb heel veel berichten gekregen. Wat we voorspeld hebben is toch uitgekomen. Het beste team heeft gisteren verloren.

Er valt natuurlijk veel te zeggen over met wie we hebben gespeeld. De grootste verrassing is dat Leander Dedoncker gestart is. Hij kwam niet in de plannen van de bondscoach voor de voorbije vier wedstrijden, dat vonden we heel raar.

Maar anderzijds hebben we ook nog nooit verloren met Dendoncker in het team. Die jongen heeft al 30 wedstrijden gespeeld met de Rode Duivels en 24 ervan hebben we gewonnen. Misschien is hij de talisman die we altijd moeten inzetten, ook voor de volgende wedstrijd.

Voor het overige viel wel wat te zeggen voor de opstelling van bondscoach Roberto Martinez. Ik denk dat veel mensen het ook zo zouden gedaan hebben. Alleen hebben veel jongens hem in de steek gelaten.

Als we na Egypte spraken van een wake-upcall, dan denk ik dat veel jongens door die wake-upcall geslapen hebben en gewoon te laat op de afspraak zijn gekomen. Er zijn heel veel Duivels door de mand gevallen.