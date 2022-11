Hans Vanaken wil een rol spelen in Qatar: "Mijn status bij België is veranderd"

"De groep beseft wat er op het spel staat"

"Het was gewoon niet goed genoeg", blikt Vanaken terug op Egypte. "In de eerste helft geven we een doelpunt weg, na een foute controle van Kevin - dat kan natuurlijk gebeuren - en ook die 2-0 valt te gemakkelijk. Wij konden daar te weinig tegenover zetten."



"Wat er fout liep? Sommige tactische aanpassingen werden niet goed opgevolgd en de communicatie moest beter. Maar elke match is anders, misschien loopt het woensdag wel perfect. Deze groep beseft goed genoeg wat er op het spel staat. Daar verandert het resultaat tegen Egypte niets aan."



De teneur rond de nationale ploeg heeft wel ingeboet aan optimisme. Is er ook binnen de groep minder vertrouwen in vergelijking met de vorige toernooien? "Dat denk ik niet", zegt Vanaken.

"Het is een voordeel dat we een groep hebben die al heel lang samen is: dezelfde trainer, dezelfde principes, het systeem is hetzelfde. Dat kan alleen maar een voordeel zijn, al weet de tegenstander dan natuurlijk ook wel hoe we spelen."