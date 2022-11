Timothy Castagne: "Als we tegen Canada ons spel kunnen spelen, winnen we"

"We moeten meer praten tijdens een wedstrijd"

"Dat zal wel loslopen tijdens het toernooi. Het is goed dat we daar nu op gewezen zijn, beter voor het toernooi dan tijdens het toernooi. Maar we moeten ons herpakken, dat is zeker."

Hoe blikt Castagne een dag later terug? "We hebben niet te veel naar de commentaren van buitenaf gekeken", opent hij. "Het belangrijke is om de paar dingen bij te sturen waar we problemen ondervonden."

"Tijdens de rust hebben we gisteren al enkele dingen doorgenomen, na de wedstrijd hebben we nog niet al te veel herbekeken. De coach wou het wat laten bezinken denk ik. Maar de analyses van de staf zullen wel volgen."

Waar liep het dan fout tegen Egypte? "We moeten in eerste instantie meer spreken tijdens de wedstrijd, dat ontbrak gisteren. Ook ons positiespel was niet altijd goed."

Over Canada: "Oppassen voor Davies en David"

Castagne is op zijn 27e bij Leicester stilaan tot wasdom aan het komen als voetballer. "Ik ben veel veranderd sinds mijn passage in Italië (bij Atalanta). Op tactisch vlak heb ik er veel geleerd. In Engeland leer ik nu veel bij op vlak van intensiteit, duels, fysieke vereisten ..."



Op de Duivels ligt hij op rechts in de balans met Thomas Meunier, die nog maar net terug fit is na een jukbeenbreuk. Tegen Canada wordt Castagne wellicht wel in de basis verwacht. "Maar ik bereid me voor alsof ik niet zal starten, om scherper te zijn", luidt het.

Hoe goed kent Castagne Canada? "Ondertussen wel goed. We proberen ons te informeren, dat is belangrijk. Ze deden het wel uitstekend in hun kwalificatiecampagne, we kunnen die wedstrijd dus niet licht opnemen."

"Als wij ons spel spelen, denk ik wel dat we zullen winnen", klinkt het vol vertrouwen. "Maar we mogen niet in een val trappen. Spelers zoals Alphonso Davies en Jonathan David zijn erg gevaarlijk", is hij op zijn hoede.