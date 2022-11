Roberto Martinez is kritisch na "wake-upcall": "Tonen niet dat we klaar zijn voor WK"

"Het resultaat is niet wat we wilden en ook het spel was niet naar behoren", analyseerde Roberto Martinez na de wedstrijd.

"Mentaal waren we aan het aftellen naar het WK, in plaats van te tonen dat we er klaar voor zijn. We waren niet op de afspraak vandaag en zaten met onze hoofden al in Qatar."

"Egypte was het betere team en verdiende om te winnen. De spelers waren sterk in de duels en legden een hoog tempo op. We leerden dat we niet mogen denken dat we zomaar winnen."