Thibaut Courtois wil nederlaag "niet dramatiseren", maar ziet dat "zelfde problemen blijven terugkomen"

Geen drama maar wel een laatste leermoment. De Rode Duivels zijn vijf dagen voor het WK met de neus op de feiten geduwd door Egypte. Onder meer Thibaut Courtois benadrukte dat "de nederlaag niet gedramatiseerd moet worden", maar voegde er ook aan toe: "We worden te vaak in de rug gepakt."

"Een goed leermoment voor het WK", vatte Thibaut Courtois het verlies tegen Egypte samen in één zin. "We moeten veel dingen verbeteren. Nochtans was de eerste helft vrij goed - we moesten misschien een penalty krijgen - maar slikken dan een ongelukkige treffer. Pech." Veel kritischer was de doelman voor het tweede doelpunt. "Dat mag na één minuut niet gebeuren", klonk het. "We zijn iets te veel in de rug gepakt - vandaag 3 of 4 keer. Dat is een probleem dat te vaak terugkomt en onze tegenstanders zien dat ook. We hebben de voorbije maanden gewoon te veel goals geslikt."

We staan op een hoge lijn, maar als iemand tijd heeft om de bal in onze rug te spelen, moeten we zakken. Thibaut Courtois

Courtois, die het resultaat niet wilde dramatiseren, meende dat het euvel in de korte tijd die rest voor het WK nog kan verholpen worden. "Het is niet moeilijk. We staan op een hoge lijn, maar als iemand tijd heeft om de bal in onze rug te spelen, moeten we zakken. Als we het juist aanpakken, kunnen we dat oplossen. Ook voetballend moet het iets beter."

Ondanks de opdoffer trekken Courtois en co naar verluidt niet met twijfels naar Qatar. "We hebben een duidelijk doel voor ogen", aldus de doelman. "Op een WK is alles anders, maar iedereen zal samen 100% of meer moeten geven. Dan kan het goedkomen."

Carrasco: "Te weinig tweede bal gewonnen"