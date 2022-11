Rode Duivels beginnen straks met veel twijfels aan WK na nederlaag tegen Egypte

Egypte - België in een notendop:

Roberto Martinez mocht het belang van de laatste “Grote Test” dan wel wat minimaliseren, vijf dagen voor de WK-opener heb je liever een rugzak vol vertrouwen dan eentje met twijfels.



Na de partij tegen Egypte vliegen de Rode Duivels straks vooral met dat tweede als bagage naar Qatar.





Zeker defensief riep de partij meer vragen dan antwoorden op. Voor rust moest Courtois twee keer uitpakken met een goeie save op pogingen van Trezeguet, die bij de laatste kans te veel ruimte kreeg van Debast.





Poging drie op het halfuur was wél raak. Na ongelukkig balverlies van De Bruyne knalde Mohamed meedogenloos in de verste hoek (0-1). Een dreun voor de Duivels.





Nochtans waren de Belgen gretig gestart in Koeweit. Batshuayi kreeg na 3 minuten vreemd genoeg geen penalty en knalde wat later op de lat. Voorts toonde Hazard zich gretig zonder echt gevaarlijk te zijn, Carrasco was bedrijvig maar evenmin beslissend.