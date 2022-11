Roberto Martinez voor Egypte: "Lukaku op goede weg, Trossard mist oefenmatch"

"Hij kreeg een tik tijdens de training. We gunnen hem donderdag en vrijdag rust, maar Leandro zal er zeker bij zijn voor de eerste partij in Qatar."

Ook Koen Casteels (verkoudheid) zal er niet bij zijn in de oefenwedstrijd tegen Egypte. Een andere - belangrijke - afwezige is Leandro Trossard.

Aanvallende opties bekijken tegen Egypte

De Spanjaard laat nog in zijn kaarten kijken: "Een valse 9? We zullen Michy Batshuayi en Loïs Openda aan het werk zien. Dit is het juiste moment. Ze zullen allebei spelen. En ook Thomas Meunier is fit."

Wat mogen we morgen dan verwachten van de Belgen? Een experimenteel elftal, of een eerste indicatie van een basiself?

Toby Alderweireld: "Geen topfavoriet, maar je kunt groeien en dat ligt ons wel"

Toby Alderweireld nam mee de honneurs waar in Koeweit. Op zijn 33e moet hij meer dan ooit – zeker door de twijfels rond Jan Vertonghen – de leiding van de defensie op zich nemen.

“Dat er kritiek is op onze verdediging? Brandhout om het vuur aan te wakkeren, hé”, reageerde hij pijlsnel.

“We hebben de voorbije toernooien al laten zien dat we er staan. We blijven rustig en we willen antwoorden op het veld.”

Voorlopig is het onduidelijk of maatje Vertonghen (meteen) inzetbaar zal zijn. “Zijn staat van dienst zegt genoeg. Het is altijd beter om hem erbij te hebben, maar ook zijn vervangers zullen er staan. Of hij zich zorgen maakt? Het komt wel goed. Hij is een superprof.”

Alderweireld zelf blaakt van vertrouwen. “Ik ben topfit. Ik heb alles kunnen spelen bij Antwerp en ik ga dit toernooi in met veel zelfvertrouwen. Ik begin met veel goesting. Vroeger had je zenuwen, nu is er enkel goesting.”

Dit wordt zijn 3e WK. “Wat ik al geleerd heb? Dat je kunt groeien in een toernooi. En na de groepsfase heb je een ander toernooi. Deze groep is geen topfavoriet, maar je kunt groeien en die rol ligt ons wel, typisch Belgisch."