Youri Tielemans blaakt van zelfvertrouwen: "Ik voel me beter dan ooit tevoren"

Naar goede gewoonte was er ruimte voor een uitsmijtertje. Ruben Van Gucht had voor Youri Tielemans een creatieve vraag voorzien.

"Wie wil je als duopartner in een straatgevecht?" Een vraag waar Tielemans even moest nadenken.

"Lukaku, uiteraard", gniffelde hij. "Okaka (ex-Anderlecht) was ook een beest. Als hij op je tenen trapte, was dat erg pijnlijk. Alleen weet ik niet of hoe hij in een straatgevecht voor de dag komt. Dan is Romelu misschien een betere optie."