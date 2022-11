BEKIJK: Doku deelt verhaal achter viering, Mignolet kiest beste zanger bij de Rode Duivels

De viering van Doku

Jérémy Doku geeft een woordje uitleg bij zijn viering. "Met mijn hand boven mijn ogen zoek ik naar de mensen die over me praten. Met mijn wijsvinger op mijn mond maak ik duidelijk dat ze niet meer praten."

Moeilijke vragen aan Mignolet

"Wie is de best geklede speler en wie is de beste danser?" Een vraag waarbij Simon Mignolet moeite heeft om die alleen te beantwoorden. De doelman van Club Brugge roept de hulp in van collega Koen Casteels.

"De beste zanger is wel wat makkelijker: Amadou Onana", deelt Mignolet. "Michy Batshuayi is de best geklede Rode Duivel. Hij maakt de meest gewaagde keuzes", zijn de keepers het eens.