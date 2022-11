CEO KBVB over armband: "Op de meest harde manier onder druk gezet, maar ik vraag begrip"

"We hebben 3 maanden gesprekken proberen te voeren met FIFA, maar we kregen nooit concrete antwoorden."

Was het thema dan geen geel waard? "Dat is te kort door de bocht", countert de CEO van de KBVB, Peter Bossaert, bij Radio 1.

"Maar we moeten een WK spelen en we hebben beslist om spelers en ploeg te beschermen. Een boete zouden we wel betaald hebben, ja. Zelfs al kenden we de hoogte ervan niet."

Zo klonk het enkele weken geleden:

"Niet het gewicht van alle onrecht in de wereld op schouders van voetballers leggen"

De Rode Duivels moeten dus net als de andere landen buigen voor de almacht van de FIFA. "Neen, dat is niet normaal."

"Met de andere landen zullen we nu ook kritisch naar onze relatie kijken. We zijn op de meest harde manier onder druk gezet. Het is ongezien, draconisch, nooit vertoond in het voetbal."

"Of dit chantage is? De FIFA organiseert het WK. En als je deelneemt, moet je rekening houden met de regels. We wisten dat het ongehoorzaam was, maar we konden er ons in vinden."

"We hebben de FIFA meermaals de hand gereikt en zij zijn niet de grote winnaar."

De FIFA verbiedt bij de uitrusting zaken met een politieke boodschap. "Maar dit heeft niets met politiek te maken."

"Het is een positieve boodschap tegen discriminatie en de FIFA deelt die waarden. Daarom begrijpen we niet waarom ze zo hard uithalen. Het valt niet te verantwoorden."

"Onze relatie met hen staat nu op een laag pitje. Ik ben erg ontgoocheld in hun houding. Er was geen reden om dit te laten escaleren. Dit gaat over macht."