Meunier over One Love-band: "Hypocriet om hem niet te dragen, maar alle kritiek komt toch te laat"

De heisa rond de One Love-aanvoerdersband was ook maandag een groot topic in Qatar. Ook de Belgische kapitein Eden Hazard zal woensdag die band niet dragen. Thomas Meunier verduidelijkte die keuze: "Wij volgen het standpunt van de bond, maar alle kritiek komt hoe dan ook te laat."

Over One Love-band: "Hier moeten we ons schikken naar regels van Fifa en Qatar"

België ziet samen met een handvol andere landen af van de One Love-aanvoerdersband. Dat nieuws kwam maandag naar buiten. "Het was een beslissing van de bond", legde Thomas Meunier uit aan Ruben Van Gucht en Eddy Snelders.

"Het was voor ons niet meer mogelijk om de band te dragen, omdat er nu ook sportieve sancties aan vasthangen. Dat was voor mij de shock. Het is gewoon heel jammer dat we geel kunnen krijgen voor het dragen van een armband."

"Zou eventueel de bondscoach de band niet kunnen dragen?", oppert Snelders. "Er is altijd een oplossing, dat is het probleem niet", antwoordt Meunier. "Maar vanaf je hier bent moet je je schikken naar de regels van de FIFA en van Qatar. Het probleem is begonnen door het WK toe te kennen aan Qatar."

We weten ook dat het wat hypocriet is. Maar op een bepaald moment zwijgen we beter en focussen we ons beter op het voetbal. Thomas Meunier

"We weten ook dat het een beetje hypocriet is om nu onze staart in te trekken, vanaf het moment dat er sancties aan vasthangen. Maar op een bepaald moment, kan je beter niets meer zeggen en je gewoon focussen op het voetbal. Hoe dan ook komt alle kritiek te laat."

Leeft het thema binnen de spelersgroep? "We hebben er met de spelers over gesproken tijdens de lunch. Ons idee was om de bond te volgen. Als de bond dan van standpunt verandert, dan moeten wij volgen."

Over concurrentiestrijd met Castagne: "We hebben zelfde profiel"

Twee dagen voor de wedstrijd tegen Canada werd er natuurlijk ook nog over het voetbal gesproken. Meunier ligt op de rechterflank in de balans met Timothy Castagne, zijn goede vriend. "Timothy is een topkerel. Maar op het veld zijn we concurrenten, we moeten mekaar helpen om beter te worden."

Meunier is net terug fit na een jukbeenbreuk. Is hij speelklaar? "Ik ben drie weken out geweest, maar heb bij Dortmund ervoor wel alles gespeeld. De vraag is welke criteria de coach zich voorhoudt om de keuze te maken: goals, assists, gespeelde minuten, fysieke paraatheid ..." "Castagne en ik hebben een gelijkaardig profiel, de keuze is aan Roberto Martinez. Het is ook een optie om Timothy op links te zetten en mezelf op rechts."

Als Meunier in actie komt, zal het met een Zorro-masker zijn.