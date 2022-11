Rode Duivels laten One Love-armband links liggen omdat die geel oplevert: "Ongekende beslissing"

Een maatregel die voor verontwaardiging zorgt bij de landen. In een kritisch statement uiten de Belgische voetbalbond KBVB zijn ongenoegen. "FIFA heeft ongeziene maatregelen afgekondigd bij het dragen van de One Love kapiteinsband", klinkt het.

"We waren bereid de boetes te betalen die normaal gesproken van toepassing zijn op schendingen van de kledingvoorschriften en waren vastbesloten de armband te dragen."

"We kunnen onze spelers echter niet in de situatie brengen dat ze een waarschuwing krijgen of zelfs het speelveld moeten verlaten", beslist de KBVB.

"De KBVB en de spelers zijn erg gefrustreerd door de beslissing van de FIFA, die ongekend is. We hebben de FIFA in september schriftelijk op de hoogte gesteld van onze wens om de One Love-armband te dragen om inclusie in het voetbal actief te steunen."

"Onze spelers en coaches zijn erg teleurgesteld, maar hebben beslist om af te zien van het dragen van de One Love kapiteinsband om geen enkel sportief risico te lopen."

"De KBVB gaat de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar zijn relatie met de FIFA", klinkt het slotakkoord.