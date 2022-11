Frankrijk weigert statement: kapitein Hugo Lloris draagt "One Love"-armband niet op het WK

"We zullen het intern bespreken", klonk het bij de voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF) enkele dagen geleden al. Van oprecht enthousiasme was weinig sprake.

De regenboogkleur en boodschap "One Love" zorgt nu voor verdeeldheid bij de aanwezige landen. Duitsland en Engeland scharen zich vol achter het initiatief en zullen eventuele boetes weglachen, bij Frankrijk lag het thema iets moeilijker.

Een armband moest een statement worden om de rechten van de LGBT+-gemeenschap en andere minderheden te verdedigen in Qatar.

Vandaag volgde de officiële aankondiging: de wereldkampioen zal de band niet dragen, "uit respect voor het gastland".



Een standpunt dat doelman en kapitein Hugo Lloris volgt. "Als we in Frankrijk zijn en buitenlanders verwelkomen, willen we vaak dat ze zich aan onze regels houden, onze cultuur respecteren", deelt hij.



"Ik zal hetzelfde doen als ik naar Qatar ga, zo eenvoudig is het. Achteraf kan ik het wel of niet eens zijn met hun ideeën, maar nu moet ik daar respect voor tonen."

Dat net Frankrijk de armband weigert, is koren op de molen van de kritische stemmen die beweren dat Frankrijk een dubieuze rol heeft gespeeld bij de toewijzing van het WK aan Qatar destijds. Zo zijn voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini en ex-president Nicolas Sarkozy verwikkeld in een corruptiezaak waarbij stemmen naar het gastland zouden gegaan zijn in ruil voor de aankoop van Franse straaljagers.