Frankrijk neemt zorgenkinderen Varane en Kimpembe mee naar WK, doelman Maignan valt af

Frankrijk probeert straks in Qatar te doen waar de voorbije 60 jaar geen enkel land in geslaagd is: twee keer op een rij wereldkampioen worden.



Didier Deschamps selecteerde slechts 11 spelers die er 4 jaar geleden in Rusland ook bij waren. De opvallendste afwezigen die er toen wel bij waren zijn Paul Pogba en N'Golo Kanté, die allebei geblesseerd zijn.



Ook Milan-doelman Mike Maignan is er vanwege een blessure niet bij. Zo komt Deschampts met Lloris, Aréola en Mandanda uit bij exact dezelfde keepers als op het vorige WK.



Wel erbij zijn Raphaël Varane en Presnel Kimpembe, die al een race tegen de klok lopen om op tijd fit te geraken. Ook Gouden Bal Karim Benzema is er uiteraard bij. Hij miste het vorige WK vanwege de chantagezaak waarin hij nog altijd verwikkeld is.

Ondanks al die blessurezorgen koos bondscoach Deschamps er toch voor om "maar" 25 spelers te selecteren, terwijl het maximum 26 is.