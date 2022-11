Geveld wanneer het telt: wie is er niet bij op het WK door blessure?

Zeker out voor het WK

Paul Pogba (Frankrijk): Hij stapte deze zomer over naar Juventus, maar de middenvelder speelde nog geen enkele minuut in een officiële wedstrijd en blijft ook tijdens het WK aan de kant zitten.

Georginio Wijnaldum (Nederland): De middenvelder van AS Roma maakte al minder kans om geselecteerd te worden door Louis van Gaal, maar die kans is ondertussen gedaald tot nul procent door een blessure.

Diogo Jota (Portugal): De spits van Liverpool moest in de topper tegen Manchester City van het veld geholpen worden en is niet beschikbaar.

Reece James (Engeland): In het Champions League-duel tegen Milan liep de rechtsachter van Chelsea een stevige knieblessure op. Hij heeft ondertussen een telefoontje gekregen van Southgate dat hij niet in de selectie zal worden opgenomen.

Timo Werner (Duitsland): In de Champions League wedstrijd tussen RB Leipzig en FK Sjachtar Donetsk scheurde Timo Werner de ligamenten in zijn enkel. Ondanks zijn degelijke seizoenstart, zal de spits dus niet mee kunnen naar het WK.

Zullen er ook niet bij zijn in Qatar

Twijfelachtig

Sadio Mané (Senegal): L’Equipe en Sky Sports Duitsland meldden dat Sadio Mané in zijn laatste wedstrijd voor Bayern München een peesblessure heeft opgelopen en waarschijnlijk niet aan het WK zal kunnen deelnemen. Dat zou een grote aderlating zijn voor Senegal, want Mané is het boegbeeld en de kapitein van de ploeg. Maar er is nog hoop.

Romelu Lukaku (België): De best scorende spits aller tijden van de Rode Duivels, Romelu Lukaku, is nog hoogst onzeker voor het WK. Martinez heeft al laten weten dat hij duidelijkheid wil voor de groepswedstrijden. Als Lukaku geen enkele groepswedstrijd kan spelen, zal hij de spits niet meenemen.

Raphaël Varane (Frankrijk): Raphaël Varane kwam enkele weken geleden nog in tranen van het veld bij Manchester United. Een officiële update is er sindsdien niet meer geweest over de verdediger, wat zijn situatie hoogst onzeker maakt.

Angel Di Maria (Argentinië): Ondanks dat hij dit weekend tien minuten is ingevallen bij Juventus, blijft de situatie onzeker rond de flankaanvaller van Argentinië.