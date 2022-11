WK LIVE - Denen plannen protestacties, doelman Navas is net op tijd fit

clock 19:35 19 uur 35. Is WK van Benzema in gevaar? De eerste Franse trainingsessie van Karim Benzema was van korte duur, want de spits van Real Madrid heeft het veld moeten verlaten. Benzema had de voorbije weken al last van iets wat zijn club Real Madrid "spiervermoeidheid" noemde, de groepstraining moet hem niet goed zijn bevallen. De ernst en aard van de blessure zijn nog niet bekend, maar wat wel zeker is, is dat het om een spierblessure gaat. Mocht Benzema afvallen, dan wordt de Franse blessurelijst nog wat indrukwekkender, want ook onder meer Kanté, Pogba, Nkunku, Fofana en Maignan ontbreken in de selectie door een blessure. . Is WK van Benzema in gevaar? De eerste Franse trainingsessie van Karim Benzema was van korte duur, want de spits van Real Madrid heeft het veld moeten verlaten. Benzema had de voorbije weken al last van iets wat zijn club Real Madrid "spiervermoeidheid" noemde, de groepstraining moet hem niet goed zijn bevallen.



clock 18:57 18 uur 57. Benzema en Varane trainen mee bij Frankrijk. Goed nieuws voor Frans bondscoach Didier Deschamps. Sleutelpionnen Karim Benzema en Raphael Varane zijn opnieuw bij de groep aangesloten in Qatar. De Gouden Bal-winnaar en de ervaren verdediger van Manchester United waren twijfelachtig door fysieke kwaaltjes aan hun dij. Of beide spelers ook speelklaar zullen zijn voor de eerste groepswedstrijd van de uittredende wereldkampioen, dinsdagavond tegen Australië, is nog niet zeker. Voor Frankrijk komt er zo eindelijk eens goed nieuws op medisch vlak. Eerder moesten verdediger Presnel Kimpembe (achillespees), middenvelders Paul Pogba (knie) en N'Golo Kanté (hamstring) en aanvaller Christopher Nkunku (knie) afhaken voor het WK met blessures.

clock 18:45 18 uur 45. Keylor Navas raakt speelklaar bij Costa Rica. Keylor Navas raakt speelklaar voor de openingsmatch van Costa Rica op het WK voetbal in Qatar. Ronald Gomez, de assistent-coach van Costa Rica, bevestigde het nieuws zaterdag op een persconferentie. De 35-jarige Navas was onzeker met een blessure in de onderrug. Costa Rica opent haar WK woensdag tegen Spanje. Navas verloor dit seizoen zijn plaats onder de lat bij PSG aan de Italiaan Gianluigi Donnarumma, maar de ervaren goalie - ex-Real Madrid - blijft bij Costa Rica een sleutelpion. "Hij had pijn in de onderrug, maar het probleem is intussen opgelost", zei Gomez zaterdag. "We verwachten dat hij woensdag kan spelen. Hij was in het verleden altijd al belangrijk door zijn betrouwbaarheid en coaching en dat verwachten we ook dit toernooi van hem."

clock 16:21 16 uur 21. Eriksen en Denemarken kondigen protestactie aan: "We doen wat we kunnen". Tijdens een persconferentie heeft Christian Eriksen een aantal protestacties op het WK voetbal in Qatar aangekondigd. Hij wil zich met zijn ploeg verzetten tegen de schending van mensenrechten en de discriminatie van de LGBTQ+-gemeenschap in het land. Zo zal aanvoerder Simon Kjaer tijdens de eerste wedstrijd van Denemarken de One Love armband dragen. "We zullen zien wat we nog meer doen", zei Eriksen. "We doen wat we kunnen."

Zo zal aanvoerder Simon Kjaer tijdens de eerste wedstrijd van Denemarken de One Love armband dragen. "We zullen zien wat we nog meer doen", zei Eriksen. "We doen wat we kunnen."

Bij een van de andere acties van het Deense elftal willen de spelers trainen in shirts met het opschrift "Mensenrechten voor iedereen". Een aanvraag werd daarvoor ingediend, maar de FIFA ging daar niet in omdat de statuten van de organisatie verbieden dat landen "politieke boodschappen" verspreiden tijdens trainingen of wedstrijden.

Als alternatief spelen de Denen op dit WK in monochrome shirts waarop het embleem van de Deense bond niet is ingekleurd. "Tijdens een toernooi dat het leven kostte aan duizenden mensen, willen we niet zichtbaar zijn", gaf shirtleverancier Hummel als uitleg.

clock 14:49 14 uur 49. We behoren tot de sterkste ploegen en willen indruk maken de komende weken. We zullen er alles aan doen om de zesde wereldtitel te pakken, maar een Walk in the Park zal dat niet zijn. Frankrijk, België en onze Copa América-rivalen uit Argentinië hebben ook een uitstekende selectie. Richarlison, Brazilië. We behoren tot de sterkste ploegen en willen indruk maken de komende weken. We zullen er alles aan doen om de zesde wereldtitel te pakken, maar een Walk in the Park zal dat niet zijn. Frankrijk, België en onze Copa América-rivalen uit Argentinië hebben ook een uitstekende selectie. Richarlison, Brazilië

clock 14:49 Morgen gaat het WK officieel van start met de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador. De bekende Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato zal de wedstrijdleiding op zich nemen. . 14 uur 49. Morgen gaat het WK officieel van start met de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador. De bekende Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato zal de wedstrijdleiding op zich nemen.

clock 14:19 14 uur 19. Antwerp-spits Janssen ziet droom uitkomen met WK-selectie: "Zoiets moois om mee te maken". Vincent Janssen (Antwerp) schoof zaterdag aan voor de persconferentie van de Nederlandse selectie in Qatar. Oranje speelt maandag zijn openingswedstrijd tegen Senegal. "Ooit meedoen aan een WK was meer dan een droom voor mij", zei de spits. De interland tegen Zweden in oktober 2017 - bovendien de laatste van Arjen Robben - leek lange tijd ook de laatste wedstrijd bij het Nederlands elftal voor Janssen te zullen worden. De spits koos na een mislukt avontuur bij Tottenham Hotspur voor een overstap naar de Mexicaanse competitie en raakte uit beeld. Bondscoach Louis van Gaal haalde Janssen na vijf jaar weer terug bij Oranje en neemt hem nu dus ook mee naar Qatar.

De interland tegen Zweden in oktober 2017 - bovendien de laatste van Arjen Robben - leek lange tijd ook de laatste wedstrijd bij het Nederlands elftal voor Janssen te zullen worden. De spits koos na een mislukt avontuur bij Tottenham Hotspur voor een overstap naar de Mexicaanse competitie en raakte uit beeld. Bondscoach Louis van Gaal haalde Janssen na vijf jaar weer terug bij Oranje en neemt hem nu dus ook mee naar Qatar.

"Het is alsof je op de basisschool zit en de laatste dagen naar een vakantie toewerkt. Als het WK gaat beginnen, kunnen we echt gaan genieten. We weten wat we willen bereiken."





"Ik heb de WK's van 2010 en 2014 nog goed in mijn hoofd zitten", zei de 28-jarige spits. "Ooit meedoen aan een WK was meer een droom dan dat het in mijn bereik lag. In 2014 speelde ik nog bij Almere City."





clock 13:42 13 uur 42. Redemption voor Bukayo Saka. Engeland zakte met hoge verwachtingen af naar Qatar. De ploeg van Gareth Southgate werd op het vorige EK al tweede. In de finale verloor het toen van Italië in een spannende penaltyreeks. De jonge Bukayo Saka miste de cruciale elfmeter. Op de persconferentie van de Engelse ploeg vertelde Aaron Ramsdale - zijn ploegmakker bij Arsenal - hoe Saka de vloedgolf aan kritiek nu als voer voor het WK zal gebruiken. "Het is een fantastische jongen, die de situatie ongelooflijk aangepakt heeft", was Ramsdale lovend. "Hij mist bijna nooit een training, maakt tijd voor zijn ploegmakkers en heeft enorme motivatie gehaald uit de kritiek die hij gekregen heeft." "Hij heeft alles nu een plaats kunnen geven. En kijk, hij is opnieuw zeer sterk bezig. We hebben hem bij Arsenal door dik en dun gesteund en ik durf nu zelfs te stellen dat die steun hem nog een extra boost zal geven dit WK. Ik kijk enorm uit naar zijn passage hier in Qatar."

"Het is een fantastische jongen, die de situatie ongelooflijk aangepakt heeft", was Ramsdale lovend. "Hij mist bijna nooit een training, maakt tijd voor zijn ploegmakkers en heeft enorme motivatie gehaald uit de kritiek die hij gekregen heeft."

"Hij heeft alles nu een plaats kunnen geven. En kijk, hij is opnieuw zeer sterk bezig. We hebben hem bij Arsenal door dik en dun gesteund en ik durf nu zelfs te stellen dat die steun hem nog een extra boost zal geven dit WK. Ik kijk enorm uit naar zijn passage hier in Qatar."

Zelf ligt Ramsdale in de weegschaal met Jordan Pickford voor het plekje tussen de palen bij Engeland. Op training voelt het leer tussen zijn handschoenen alvast goed. Dat mag u zeer letterlijk nemen. "Ik heb nooit eerder een WK-bal in mijn handen gehad, maar dit is echt wel een zeer goed exemplaar. Ik ben er zeer tevreden mee. Hopelijk volgen er veel saves met deze bal."

Of het die van hem of van Pickford zullen zijn, weten we pas maandag. Dan nemen Ramsdale en co het op tegen Iran.

