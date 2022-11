Karim Benzema verlaat WK na dijblessure: "Moet aan het team denken"

Karim Benzema werd in de aanloop naar het WK door zijn club Real Madrid aan de kant gehouden met "spiervermoeidheid". Sommigen dachten dat het een excuus was om extra rust te nemen met het oog op Qatar.



Maar die geruchten klopten dus niet. Benzema trainde de voorbije dagen apart bij Frankrijk en kon vandaag pas voor het eerst met de groep meedoen.

Nog voor het einde van de training moest de Gouden Bal weer de kleedkamer in, na een spierblessure aan zijn bil. Onderzoeken, die tot na middernacht duurden, toonden aan dat er een spierscheurtje is in zijn linkerdij.

De blessure houdt Benzema nu weg van het WK. Bondscoach Didier Deschamps heeft nog tot maandag om eventueel een vervanger op te roepen.

De regerende wereldkampioen wordt voor dit WK geteisterd door een blessuregolf. Onder meer Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Wesley Fofana, Christopher Nkunku en Mike Maignan haakten af door een blessure.