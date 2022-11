Is Benzema aan het "tanken" voor het WK? "Nee, hij is zelf gefrustreerd dat hij niet speelt"

De match tegen Cadiz wordt de zesde match op een rij die Karim Benzema zal missen, meteen ook de laatste van Real Madrid voor het WK voetbal van start gaat. Opnieuw wordt "spiervermoeidheid" als reden opgegeven. Maar veel volgers hebben daar hun twijfels over.

"Het is onnozel dat mensen denken dat hij zich spaart voor het WK met Frankrijk", zegt zijn trainer Carlo Ancelotti met klem.

"Karim heeft een klein kwaaltje en probeert daarvan te herstellen. Hij is zelf de eerste die gefrustreerd is met deze gang van zaken, want nu vat hij het WK aan zonder de minuten die hij nodig heeft om in topconditie te zijn."

Benzema speelde niet meer sinds 19 oktober. Dat betekent dat hij meer dan een maand zonder competitie achter de rug zal hebben als titelverdediger Frankrijk op 22 november aan zijn WK begint tegen Australië.