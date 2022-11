Blutsen en builen in de ruggengraat van les Bleus, maar is uitvallen Benzema geluk bij ongeluk?

Bij grote vedette Mbappé wéten we dat dat het geval is. Voor hem is het uitvallen van Benzema vreemd genoeg misschien een geluk bij een ongeluk.

Dat duo is overigens niet het enige dat meegezogen werd in de blessuregolf bij Les Bleus. Ook rond de fitheid van Varane zijn twijfels. Vervelend aangezien Kimpembe eerder al afhaakte met een letsel.

De man op de voorpagina's

Resultaten halen is net datgene waarvoor Deschamps bekend stond... Tot de afgelopen Nations League-campagne. In een groep met Oostenrijk, Kroatië en Denemarken kon Frankrijk maar net zijn vel redden met 5 op 18.

Het talent dat u nog niet kent

De Gunners-aanhang is zo weg van de jonge Fransman, dat ze een - weinig ingewikkeld, maar aanstekelijk - lied voor hem maakten. Op de tonen van "Tequila" van The Champs kirt het Emirates van plezier.

21 jaar en nu al een vaste waarde bij de leider in de Premier League. William Saliba groeit in een rotvaart naar zijn hoogste niveau toe.

Wist je dit al?

Een bizar verhaal dat de Franse international met klem ontkende. Paul Pogba gaf niet veel later toe dat hij een beroep deed op de dokter, maar dat was om een humanitaire organisatie die kinderen redt, te helpen.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Adrien Candau - journalist bij So Foot

"Iedereen is er het over eens dat we individueel heel goede spelers hebben, samen met Brazilië de beste van heel het WK, denk ik. Maar we weten niet goed tot wat het collectief in staat is."



"De laatste wedstrijden waren niet goed. Het vorige WK was duidelijk, daar speelde Deschamps met 4 verdedigers. Nu verandert hij veel van 4 naar 3 verdedigers en weer terug. Tactisch is er nog wel wat onduidelijkheid dus, we weten niet wat te verwachten op dat vlak."