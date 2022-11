Now or never? Engeland rekent op aanval, maar bidt voor defensie in jacht op hoofdprijs

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de wereldtitel in Qatar. Wat zijn bij hen de grote thema's? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag doorgelicht: Engeland.

Een zoveelste ereplaats hoeft niet meer. Na de 4e plek op het vorige WK en de verloren EK-finale in het eigen Wembley snakken ze in Engeland naar een hoofdprijs. Wordt het dit WK now or never voor Gareth Southgate? Aanvallend beschikt de bondscoach over enkele indrukwekkende troeven. Harry Kane - straks recordschutter? - blijft een garantie op goals, rond hem zijn jongens als Mount, Sterling en Foden onhoudbaar op een goeie dag. Dat laatste was de voorbije maanden niet steeds het geval bij de nationale ploeg. Vooral in de Nations League sukkelde Engeland met een gebrek aan creativiteit. Gelukkig verkeert supertalent Jude Bellingham in de vorm van zijn leven. Een deel van de achterban snapt dan ook niet dat Southgate - ondanks de aanvallende weelde - zo pragmatisch speelt met The Three Lions. Zeker nu enkele sleutelpionnen (Reece James en Kyle Walker) geblesseerd zijn en vaste titularis Harry Maguire met zichzelf in de knoop ligt.

De man op de voorpagina's

Sowieso een Harry: Kane als het goed gaat, Maguire in het andere geval. Die laatste ligt sinds zijn toptransfer naar Manchester United onder een nationaal vergrootglas. De verdediger van 87 miljoen euro is het favoriete mikpunt van spot op sociale media en werd zelfs uitgefloten op Wembley tegen Duitsland. Pijnlijk. "Het is soms moeilijk om mee om te gaan", vertelde Maguire zelf tegenover The Times. "We zijn ook maar mensen met emoties." In de negatieve spiraal verloor de Engelsman zijn basisplek bij United, maar Southgate sprak de voorbije maanden wel steeds het vertrouwen in Maguire uit. Betaalt hij dat straks terug? Of sleurt Maguire de bondscoach mee in zijn val?

Het talent dat u nog niet kent

Voor dit seizoen een pion van een huurlingenleger, nu een verrassende WK-ganger. Conor Gallagher (22) was met zijn enorme recuperatievermogen een van de weinige lichtpuntjes bij Chelsea dit seizoen. Het jeugdproduct passeerde de voorbije jaren op uitleenbasis bij Charlton, Swansea, West Brom and Crystal Palace, maar nu is de middenvelder niet meer weg te denken op Stamford Bridge. Even leek de carrière van Gallagher nochtans voorbij nog voor ze goed en wel begonnen was. Tijdens een periode bij de nationale jeugdploeg werd een hartprobleem vastgesteld. Een operatie bracht redding. "Sindsdien beschouw ik niks meer als vanzelfsprekend", aldus de Engelsman.

Wist je dit al?

Straf statistiekje: Jude Bellingham is nog maar de zevende speler in een Engelse WK-selectie die niét voor een Britse club uitkomt. Om een voorganger te vinden, moeten we zowaar al terug tot 2006 met David Beckham (Real Madrid) en Owen Hargreaves (Bayern).

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Henry Winter - Chef voetbal bij The Times "Hier heerst niet meteen het optimisme zoals dat voor het EK het geval was. De matchen tegen Duitsland, Hongarije en Italië in de Nations League brachten toch veel problemen naar boven. En dan nog de blessures... Drie maanden geleden hadden we tien goeie rechtsachters, nu hebben we daar een probleem. Want Southgate heeft geen vertrouwen in Alexander-Arnold - nochtans de beste passeur van de Premier League."

Volgens mij krijgen we in kwartfinales voetballes van Frankrijk en neemt Southgate dan ontslag. Henry Winter

"Ook de penalty's dreigen misschien een probleem te worden. Er zal veel druk op de spelers rusten, zeker na wat er gebeurd is in de EK-finale (Rashford, Sancho en Saka kregen racistische verwijten na hun missers, red.). Volgens mij raken we tot in de kwartfinales en krijgen we dan voetballes van Frankrijk. Gareth Southgate - een man van principes - zou dan ontslag nemen."

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Resultaten laatste 5 matchen

Duitsland - Engeland : 1-1 (Nations League)

: 1-1 (Nations League) Engeland - Italië: 0-0 (Nations League)

- Italië: 0-0 (Nations League) Engeland - Hongarije: 0-4 (Nations League)

- Hongarije: 0-4 (Nations League) Italië - Engeland : 1-0 (Nations League)

: 1-0 (Nations League) Engeland - Duitsland: 3-3 (Nations League)