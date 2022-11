Luxeresort voor Duivels, Argentinië in studentendorp en schandaalhotels: dit zijn de WK-verblijven

Het worden geen campings in Qatar. Alle deelnemers zullen tijdens het WK in de fraaiste hotels en accommodaties vertoeven. Nu de eerste ploegen arriveren, lijsten wij al eens de strafste verblijven op. Onder meer het vijfsterrenhotel van de Rode Duivels springt in het oog.

België: hotel met privéstrand en glijbanen

Noblesse oblige, beginnen doen we uiteraard met het hotel van de Rode Duivels. Onze nationale ploeg zal - hopelijk een maand - vertoeven in het Hilton Salwa Beach Resort. Opvallend: terwijl de meeste landen kiezen voor een basecamp in het centrum van Doha zitten de Belgen ruim 100 kilometer verderop aan de grens met Saudi-Arabië. Aan luxe zal er alvast geen gebrek zijn. Het hotel telt in totaal 361 kamers, suites, en exclusieve villa's. Met meer dan 20 restaurants zullen de Rode Duivels zeker geen honger lijden. Ook als beach resort doet het verblijf zijn naam alle eer aan met een privéstrand van 3,5 kilometer lang.

In het buitenland dopen ze het verblijf van de Duivels om tot meest avontuurlijke van allemaal. Naast de obligate tennis- en basketvelden is er de mogelijkheid om te karten, te lasershooten, te duiken en... is er een waterpretpark met meer dan 50 glijbanen. Houdt iemand Eden Hazard in de gaten? Nog dit: een verblijf in het Hilton Salwa Beach Resort kost momenteel gemiddeld 400 euro per nacht. Zoals voorgeschreven door de FIFA werkte de Belgische voetbalbond samen met meerdere onafhankelijke partners om te garanderen dat de rechten en het welzijn van het hotelpersoneel beschermd zijn.

Een van de 50 waterglijbanen in het hotel.

Nederland: hotel met ethische garanties

In Nederland was de hotelkeuze zeker niet enkel een zaak van comfort en luxe. Oranje wilde namelijk alleen zakendoen met leveranciers die aan alle ethische eisen voldoen, variërend van het uitbetalen van de afgesproken lonen tot een veilige werkomgeving.



Daarom viel de keuze op het St. Regis Doha-hotel, met uitzicht op strand en Perzische Golf. ‘We hebben alles getoetst aan wettelijke eisen", klonk het. "Tot in detail zijn vragenlijsten ingevuld. Het minimumloon is bijvoorbeeld gegarandeerd en ligt hoger dan in omringende landen. Er zijn elektronische controles om vast te stellen of op de juiste wijze is uitbetaald."



USA: hotel dat Liverpool ooit weigerde

Voor de Verenigde Staten mag het wat bling-bling hebben. De Amerikanen verblijven straks in het Marsa Malaz Kempinski - een hotel gelegen op The Pearl, een kunstmatig aangelegd eiland. De "Royal Suite", die 16.000 euro per nacht kost, zal ongetwijfeld niet geboekt worden, maar toch zullen de Amerikanen niks tekortkomen. Opvallend: Liverpool zou in 2019 normaal in het bewuste hotel verblijven tijdens het WK voor Clubs, maar de Champions League-winnaar weigerde dat aanbod om ethische redenen. Een onderzoek van The Guardian had aangetoond dat werknemers er uitgebuit werden. De Amerikanen schakelden nu een onafhankelijk bureau in om te garanderen dat het personeel nu wél correct behandeld wordt.

Frankrijk: hotel dat "wat likjes verf nodig heeft"

Ook het hotel van de titelverdediger Frankrijk is niet onbesproken. Vijfsterrenverblijf Al-Messila - onderdeel van de Marriott-keten - kwam bijzonder slecht uit een undercoveronderzoek van France 2. Beelden toonden dat werknemers in schandelijke kamertjes moesten verblijven.

De reactie van bondsvoorzitter Noël Le Graet baarde nog meer opzien: "Dat is niet onoplosbaar", klonk het. "Het heeft gewoon wat likjes verf nodig - daar is nog tijd genoeg voor. Ik kan je veel beelden tonen zoals deze, misschien zelfs niet ver van hier (Parijs, red.)." Door de kritiek stuurden de Fransen toch drie officials om de situatie recht te trekken en te controleren. De nationale ploeg zal het Al-Messila, dat lijkt op een paleis, helemaal voor zich hebben. Normale gasten betalen prijzen tot maximum 1.800 euro per nacht, maar dan kan je wel genieten van eten gemaakt door een sterrenchef.

Argentinië: bescheiden studentencomplex

Een van de topfavorieten houdt het opvallend bescheiden. Argentinië trekt naar de voorzieningen van de Universiteit van Qatar. Wees gerust: Messi en co zullen niks tekortkomen, maar de infrastructuur steekt wel wat af tegenover de flitsende hotels van de concurrentie. Toch koos Argentinië bewust voor het universiteitscomplex. De perfecte trainingsvelden liggen op amper 100 meter van het hotel. Daarnaast zijn ook heel wat fitness- en wellnessvoorzieningen aanwezig. "Het trok me aan omdat we allemaal op dezelfde plek kunnen trainen en slapen", vertelde bondscoach Scaloni erover. "We hebben zelfs geen bus nodig."