Viva la formación! Bij Spanje staat het systeem boven de sterren, maar rendeert dat ook?

De Spaanse keuzeheer houdt vast aan zijn heilige 4-3-3, waarbij het allemaal rond balbezit draait. Snapt u waarom Real Madrid steevast wat ondervertegenwoordigd is in zijn selecties?

De man op de voorpagina's

Ruim een jaar later is de spitspositie bij Spanje nog steeds een discussiepunt. De meest waarschijnlijke optie: weer Morata...

Alvaro Morata was talk of the town tijdens het afgelopen EK voetbal. Bij gebrek aan een wereldspits stond de aanvaller van Atletico op nummer 9. Zijn bonkige spel in een - voor het overige - frivool Spanje was voer voor criticasters die hem met de grond gelijkmaakten.

Het talent dat u nog niet kent

In de Spaanse competitie lukt dat aardig. In 14 wedstrijden is de jongste Williams-broer goed voor 3 goals en 4 assists.

Wist je dit al?

Zo "conservatief" het tactische plan van Luis Enrique, zo innovatief zijn manier van communiceren.



De Spaanse bondscoach lanceerde deze week zijn eigen Twitch-account, waarop hij zal communiceren met de fans.

"Het idee is heel simpel", vertelt Enrique over het initiatief. "Het helpt een directe band te creëren met de fans die interesse hebben in informatie over de nationale ploeg."



De Spanjaard zal onder meer verhalen van achter de schermen delen en wedstrijden analyseren. Want Enrique oordeelt dat supporters niet alleen via de traditionele media bediend mogen worden.



De communicatielat van de bondscoach lijkt overigens hoog te liggen, want hij ziet zelf nog ruimte voor verbetering. "Het licht is nu nog niet genoeg en de microfoon is van het niveau derde klasse."