"Nee, armworstelen is niet enkel cafésport": Dries Feremans is Belgisch kampioen en gaat naar EK

di 30 april 2024 12:52

Dries Feremans is Belgisch kampioen armworstelen en gaat naar het EK in Bratislava.

Win jij regelmatig een potje armworstelen tegen je vrienden op café? Wel, de kans is klein dat je Dries Feremans kan verslaan. De 28-jarige Feremans is Belgisch kampioen armworstelen en vertrekt binnenkort naar het EK. Gisteren was hij te gast in 'Amai Zeg Wauw', waar hij meer uitleg gaf over de sport en enkele technieken demonstreerde op centrale gast Erik Van Looy.

Volgens Feremans is het een misvatting dat armworstelen louter een cafésport is. Het is ondertussen uitgegroeid tot een officiële sport met eigen kampioenschappen. Er zijn aparte gewichtsklassen, alsook een apart toernooi voor links- en rechtshandigen. Armworstelaars staan trouwens recht.

Om je tegenstander te verslaan in een rechtstreeks duel zijn er verschillende technieken. Bij armworstelen is de manier waarop je je kracht gebruikt namelijk belangrijker dan de kracht zelf. Feremans doet 3 technieken voor op proefkonijnen Erik Van Looy en presentator Otto-Jan Ham: de "top-roll", de "press" en de "hook".

Feremans traint 6 dagen per week om aan de top van het armworstelen te blijven. Op 9 mei vertrekt hij met ambitie naar Bratislava, waar het Europees Kampioenschap plaatsvindt. Twee jaar geleden werd Feremans 14e op het WK. In bepaalde Oostbloklanden, zoals Kazachstan en Georgië, zijn er armworstelaars die kunnen leven van de sport. In België is het armworstelen nog niet zo bekend.



Achter de schermen bekijkt men momenteel of het mogelijk is om van armworstelen een olympische sport te maken.