Belgische vrouwen moeten naar China voor barrages in Billie Jean King Cup

Zonder Elise Mertens, Greet Minnen en Yanina Wickmayer was de verplaatsing naar de VS meer dan complex. Hanne Vandewinkel (19) en Sofie Costoulas (19) weerden zich kranig, maar konden niet op tegen de Amerikaanse toppers. Dus moeten de Belgische tennisvrouwen in de barrages voor het behoud in de Wereldgroep spelen. De duels vinden plaats op 15 en 16 of 16 en 17 november. De ontmoeting bestaat uit een best-of-5: 4 enkelduels en een dubbel. De winnaar van China-België plaatst zich opnieuw voor de kwalificatieronde van de Wereldgroep van volgend jaar. De verliezer zakt af naar Groep A in zijn regionale zone. Het wordt de tweede confrontatie voor de Belgische vrouwen met China. De eerste dateert van 2007, toen ook in de play-offs voor de Wereldgroep. China haalde het destijds in Knokke, op gravel, met 4-1. De andere affiches in de barrages zijn Zwitserland/Servië, Kazachstan/Zuid-Korea, Frankrijk/Colombia, Slovenië/Nederland, Oekraïne/Oostenrijk, Brazilië/Argentinië en Mexico/Denemarken.

Titelverdediger Canada, verliezend finalist Italië, Tsjechië, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan, Polen, Roemenië, Slovakije, de Verenigde Staten en gastland Spanje zijn gekwalificeerd voor de eindfase van de Billie Jean King Cup van 2024. Die is van 12 tot 20 november in Sevilla.



Er werd in de eindfase een nieuw format geïntroduceerd. De groepsfase werd vervangen door een knock-outsysteem. Acht landen starten in de eerste ronde (12-14 november), vier landen zijn daarin vrij en openen pas in de kwartfinales (15-17 november).



De halve finales zijn op 18 en 19 november, de finale op 20 november.



In de eerste ronde zijn de affiches Duitsland/Groot-Brittannië, Slovakije/Verenigde Staten, Spanje/Polen en Japan/Roemenië. Canada, Australië, Tsjechië en Italië beginnen pas in de kwartfinales aan de eindronde.



De Final 8 van de Davis Cup, de mannelijke tegenhanger van de Billie Jean King Cup, is van 19 tot 24 november in de Spaanse stad Malaga. Voordien is er in september nog een groepsfase (10-15 september). De Belgische mannen nemen het daarin op tegen Italië, Nederland en Brazilië. De duels worden gespeeld in Bologna.