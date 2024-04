Twee 19-jarigen en een kwartfinalist op Roland Garros: deze Belgen moeten voor mirakel zorgen op BJK Cup

vr 12 april 2024 18:08

Vrijdagnacht en zaterdagavond neemt België het op tegen de Verenigde Staten in de kwalificatiewedstrijd voor de Billie Jean King Cup. Zonder top 100-speelsters Elise Mertens, Greet Minnen en Yanina Wickmayer wordt winnen aartsmoeilijk tegen enkele hooggeplaatste Amerikanen. Wie zijn de (jongere) speelsters die deze week een kans krijgen?

Hanne Vandewinkel (19)

In de WTA-ranking is het achter Mertens, Minnen en Wickmayer ver zoeken naar de eerste Belgische. Hanne Vandewinkel is de best geplaatste van de Belgen die dit weekend actief zijn in de Billie Jean King Cup. De 19-jarige Vandewinkel zit in een stijgende lijn. Op het ITF-niveau, het derde niveau in het tennis, overleeft ze vaak lang in toernooien. 8 keer bereikte ze de finale van een ITF-toernooi en 4 keer won ze. Enkele weken geleden was Vandewinkel finaliste in het Spaanse Terrassa. De Limburgse stijgt iedere week op de WTA-ranking. Als 4e beste Belgische staat ze momenteel op plek 278. Ze is er voor het eerst bij in de Belgische selectie van de Billie Jean King Cup.

Sofia Costoulas (19)

Eén plaats lager in de WTA-ranking staat Sofia Costoulas. Zij is de benjamin van de groep. Begin deze maand vierde ze haar 19e verjaardag. Bij de jeugd werd van Costoulas veel verwacht richting het hoogste niveau. Als 15-jarige bereikte ze de finale van de Australian Open bij de junioren. Die verloor ze, maar ze werd wel nummer 2 op de juniorenranking. Sinds de zomer van 2023 is ze actief tussen de grote dames. Dat zorgde meteen voor sporadisch succes, want in december won ze het ITF-toernooi van Limassol (Cyprus). In tegenstelling tot Vandewinkel heeft Costoulas wel al ervaring op het grote landentoernooi. Ze zat eind vorig jaar in de selectie tegen Hongarije, maar mocht daar enkel meetrainen.

Marie Benoit (29)

Marie Benoit is al wat langer bezig met tennis. Zij heeft wel al geproefd van het hogere WTA-niveau. Zo bereikte ze even de 188e plaats op de wereldranglijst. Echte hoogstaande prestaties in het enkelspel zijn er niet. In het dubbelspel was ze wel al eens dichtbij een titel. In 2020 stond ze in de finale van het WTA-toernooi van Newport Beach (VS). Samen met de Française Jessika Ponchet verloor ze die match. Ondertussen is Benoit was verder weggezakt op de individuele ranglijst. Week na week speelt ze ITF-toernooien en zo won ze er al 12 in haar carrière. Dit seizoen was het al raak in het Amerikaanse Florida. In de Billie Jean King Cup zal Benoit waarschijnlijk enkel in actie komen in het dubbelspel.

Kimberley Zimmermann (28)