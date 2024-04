"Dit maakt het einde van Klopp pijnlijk": 90 minutes meet schade op na scheldpartij bij Liverpool

Van or-waarde

From Costa Rica with love (en voetbalinzichten)! Joris is weer in het land na een vakantie waarin hij Eupen leerde kennen aan het buitenland en hij mag meteen zijn intrede maken in de vertrouwde 90 MINUTES-zetel. Samen met Steven vervangt hij Daan - die zijn verlengde verblijf in de Jupiler Pro League viert - en Sam. Filip en de twee Gilles?en zijn zoals gewoonlijk wel trouw op post! Club Brugge is nog maar eens één van de winnaars van de week en doet het zo goed dat Hayen het Brugse bestuur stilaan voor een moeilijk dilemma plaatst. Bij Antwerp lijkt het dan weer een uitgemaakte zaak dat de trainer andere oorden zal opzoeken. Gelukkig voor de Great Old komen er genoeg goede coaches op de markt, zoals Besnik Hasi en Hein Vanhaezebrouck. Al is die laatste misschien wel op weg naar Dender. In het buitenland wordt het een einde in mineur voor Klopp bij Liverpool na geruzie met Salah en een definitieve tuimelperte in de titelstrijd. PSG kent meer geluk: zij worden nog maar eens kampioen van Frankrijk en daar heeft een ex-Buffalo een groot aandeel in. Verder legt Steven uit wat het verschil is tussen Thiago en Jovanović, pleit Filip voor nieuwe Wyscout-categorieën en vertelt Joris hoe penalty's genomen worden in Midden-Amerika.