Bondscoach Domenico Tedesco doet AC Milan-geruchten af als "niets bijzonders"

"Ik voel me hier goed bij België en daardoor hebben externe zaken weinig invloed op mij. Geruchten zullen er altijd zijn, denk ik. Maar met mijzelf hebben die toch weinig te maken. Ze kunnen mij niet raken", aldus Tedesco, die in Italië geboren werd. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het iets bijzonders is."

Domenico Tedesco is dan weer sinds begin 2023 bondscoach van België en verlengde na een reeks uitstekende resultaten medio vorige maand zijn contract nog tot 2026, na het WK in de VS, Canada en Mexico. Helemaal niets wijst dus op een vroegtijdig vertrek van de 38-jarige tacticus.

De Rode Duivels openen hun EK op 17 juni in Frankfurt tegen Slovakije. Aansluitend speelt het team van Tedesco op 22 juni in Keulen tegen Roemenië. De Belgen sluiten groep E af met een wedstrijd op 26 juni in Stuttgart tegen Oekraïne.



Het was dus eerder een haalbare loting die er eind vorig jaar in Hamburg uit de bus kwam. "Voor mij zou het toch een teleurstelling zijn als we in de groepsfase uitgeschakeld zouden worden", aldus Tedesco, die twee favorieten ziet voor de eindzege: Duitsland, vanwege het thuisvoordeel, en Engeland, vanwege de kwaliteit in de selectie.



Tegen beide landen werkten de Duivels sinds de komst van Tedesco oefeninterlands af. Vorig jaar werd er in Keulen gewonnen van de Mannschaft, onlangs eindigde een interland op Wembley tegen Engeland in extremis op een gelijkspel.