Peter Vandenbempt schat na dé test in waar de Rode Duivels staan voor het EK: "Iedereen is op zijn hoede"

Londen heeft ons lessen geleerd en vermoedens bevestigd. Na het meeslepende oefenduel tegen Engeland is het meer onderbouwd om in te schatten wat deze Rode Duivels waard zijn. Onze commentator Peter Vandenbempt maakt de oefening richting het EK.

"Daar moet je doorkijken. Het is alleen jammer voor de geleverde strijd dat je zo laat nog een historische zege weggeeft. Maar die gelijkmaker mag geen enkel belang hebben in de evaluatie die gemaakt zal worden. Want evengoed hadden de Belgen 4 of 5 goals kunnen incasseren."

Dat de zege de Belgen in de slotseconden nog uit de handen glipte, is voor Vandenbempt geen groot drama.

"Met intensiteit, duels, tempo. Dit had evengoed een wedstrijd op het EK kunnen zijn. Zeker het eerste kwartier van de Belgen was écht goed. Ze zetten de Engelsen vast, recupereerden snel de bal en scoorden. En dat allemaal tegen een paar spelers van wereldklasse. Je had ook het gevoel dat er een goeie spirit was bij de Duivels - ze hebben gevochten tot het einde."

Dat laatste is meteen ook het grootste zorgenpunt voor Vandenbempt met het oog op het EK.

"Want vinden we dat de defensie van de Rode Duivels heeft standgehouden tegen Engeland?", vraagt hij zich luidop af.

"Of kwamen we vooral goed weg omdat Bellingham twee zeldzame kansen miste en ook Foden niet efficiënt was? Vergeet ook niet dat het zonder Kane was, hé. Een normale uitslag had ook 4-2 of 5-3 kunnen zijn. En dan was er kritiek geweest."



"Het gaat voor mij trouwens niet alleen om dé defensie, maar ook om de defensieve organisatie. Vertonghen was bijvoorbeeld volledig blootgesteld bij die penalty. De Engelsen - dat is natuurlijk ook hun grote kwaliteit - konden te makkelijk door het centrum voetballen. Theate kende een heel moeilijke wedstrijd, merkte ik. En ook Vertonghen had het bij momenten toch lastig."

"Kijk, ik heb het verdedigende werk altijd het grote zorgenkind gevonden van deze Duivels. Defensief zijn we niet goed genoeg om ver te kunnen geraken op het EK. Dat is tegen Engeland nog maar eens bevestigd."