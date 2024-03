"Ik moest alleen maar mijn ogen sluiten": Tielemans bedankt Lukaku voor héérlijke assist

"Ik had niet veel te doen, hé. Gewoon mijn ogen sluiten en hij zat binnen", bedankte Tielemans zijn spits voor de aanzet. "Die bal met zijn buitenkant was niet gemakkelijk, hé. Amai."

In minuut 36 van het oefenduel tegen het Engelse sterrenensemble stuurde een herboren Youri Tielemans zijn maatje Lukaku met een lange bal de diepte in. De spits van de Rode Duivels was zijn rechtstreekse tegenstander Dunk te snel af en pakte daarna uit met een héérlijke bal met de buitenkant van zijn linkervoet. Op z'n De Bruynes schilderde hij het leer op het hoofd van de doorgelopen Tielemans, die zijn tweede van de avond tegen het net knikte.

"Wat een geweldige bal van Lukaku", kon ook onze commentator Peter Vandenbempt zijn ogen niet geloven. "Qua finesse kan dit wel tellen."



Symbolisch. Lukaku werd in zijn passages in Engeland vaak verweten een gebrek aan finesse te hebben, maar vanavond gaf hij Wembley toch even lik op stuk.



Na de pfoeee volgde dan ook een grote stilte in het stadion.



"De kritieken op het verdedigende compartiment gaan genadeloos zijn voor de Engelsen", analyseerde ook Vandenbempt.