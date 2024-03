Buzzer beater van Bellingham zindert na bij de Belgen: "We stonden op 5 seconden van iets speciaals"

wo 27 maart 2024 00:20

Jude Bellingham is na vanavond ook de Boeman van de Belgen. In de allerlaatste seconden van de oefeninterland zorgde de middenvelder van de Engelsen nog voor de ultieme gelijkmaker. Niet onverdiend, wel enorm frustrerend voor de Duivels. Wat een perfecte avond in het mythische Wembley kon zijn, kreeg zo plots een wrange nasmaak. "We hadden die kans nooit meer mogen weggeven", waren de Duivels eerlijk.

De Rode Duivels stonden op een zucht van een historische zege in Engeland. Na 94 minuten gevochten te hebben voor elke morzel grond in Wembley, moesten de Belgen alsnog het hoofd buigen na een ultiem doelpunt van de onvermijdelijke Jude Bellingham.

"Natuurlijk ben ook ik een beetje ontgoocheld", beet Domenico Tedesco op zijn lip tijdens de persconferentie. "Op vijf seconden na konden we winnen in Wembley. Dat zou iets speciaals en fantastisch zijn geweest."

Toch maakte de ontgoocheling al snel plaats voor gezond realisme bij de bondscoach. "Als je de match analyseert, was Engeland heel sterk en had het ook veel kansen. Vanaf de start voelde je dat ze deze match absoluut wilden winnen. Dus ik vind het resultaat best oké."



Dit was een goede test. We zijn zeker geen slechte ploeg, maar er zijn nog veel verbeterpunten. Jan Vertonghen

Ook Jan Vertonghen analyseerde nuchter: "Een overwinning zou niet oververdiend geweest zijn, maar als je 2-1 voor staat - en volgens mij was het al over tijd - dan mag je dat niet meer weggeven. Het was ook geen ongelofelijk grote kans, wij gaven die mogelijkheid echt weg aan hun. Dat had niet gehoeven." Dat vandaag - in tegenstelling tot het schijnvertoon tegen Ierland - een échte test was richting het EK, was ook duidelijk voor de recordinternational.

"We zijn zeker geen slechte ploeg, maar het kan zeker ook nog beter. Er zijn veel verbeterpunten en dan kijk ik vooral naar de eerste helft, waar we veel kansen weggaven", oordeelde Vertonghen.